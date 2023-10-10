Проте реалізувати свої плани УЄФА не вдалося. Низка країн засудила таке рішення, тому організації довелося скасовувати його та дипломатично пояснювати це "відсутністю технічного рішення, аби дозволити російським командам зіграти".

До теми Здоровий глузд переміг: УЄФА скасувала повернення росіян до міжнародного футболу

ФІФА має повторити рішення УЄФА

Роботу над помилками від УЄФА схвально оцінив голова профспілки футболістів Нідерландів та колишній футболіст збірної України Євген Левченко. Він прокоментував рішення УЄФА скасувати дозвіл на участь у міжнародних змаганнях російським командам та закликав зробити те ж саме ФІФА.

Я дуже задоволений мудрим рішенням УЄФА відмовитися від планів допустити неповнолітніх росіян (U-17) до участі у міжнародних змаганнях під час російської війни в Україні. Величезна повага всім тим країнам, які підтримали Україну та наважилися висловитися.



Я сподіваюся, що в майбутньому у деяких футбольних асоціацій вистачить сміливості висловитися та бути менш політкоректними. Тільки разом ми зможемо змінити футбол на краще! ФІФА, ваша черга!

– написав Левченко

Зазначимо, що першими відкрито висловилися про відмову грати з росіянами англійці, після чого солідарність з Україною продемонстрували ще близько 10 країн. Єдиною ж, хто підтримав рішення повернути країну-терористку до міжнародних змагань із футболу стала Угорщина, яка заявила, що "завжди поважає та виконує всі рішення та правила УЄФА".

Цікаво. 10 жовтня стало відомо, де відбудеться Євро-2028 та Євро-2032. Сумарно господарями цих двох турнірів стане одразу 7 країн.