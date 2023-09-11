Російська футбольна збірна і далі залишається відстороненою від участі в міжнародних турнірах. Те саме стосується і російських клубів – їх і в цьому сезоні недопустили до участі в єврокубках.

Водночас Зірковий футболіст збірної Англії під час інтерв'ю вивчив гасло "Слава Україні": красиве відео

Та все ж таки росіян знайшли "шпарину", щоб потрапити на міжнародні матчі під егідою УЄФА. Але не футболістами. УЄФА призначила російську бригаду арбітрів на міжнародний матч – між жіночими збірними Вірмені та Казахстану в рамках Ліги націй. Ця гра відбудеться 26 вересня.

На офіційному сайті УЄФА вказано, що цей матч буде судити росіянка Вєра Опєйкіна. Разом з нею призначення на цей матч отримали Єкатєріна Курочкіна, Єлєна Собчук та Надєжда Горінова.

Це перше призначення для російських арбітрів на офіційний міжнародний матч з березня 2022 року.

Варто відзначити, що ще один російський арбітр Сєргєй Карасьов був запрошений на щорічну зустріч футбольних арбітрів, що відбулася на початку вересня у Швейцарії. Ця зустріч є офіційним заходом УЄФА для арбітрів, які мають бути включені до списків для роботи на матчах під егідою організації. Тож в Росії сподіваються, що Карасьов невдовзі може бути призначений на міжнародні матчі.