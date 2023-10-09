Наприкінці вересня УЄФА оголосила про прийняття ганебного рішення повернути російські команди до 17 років до міжнародних змагань із футболу. За тиждень тим самим шляхом пішла і ФІФА стосовно збірних.

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Тиск на УЄФА може спрацювати

Це рішення викликало шквал критики з боку національних футбольних асоціацій. Першою виступила з заявою Англія, яка заявила, що не гратиме з росіянами, попри рішення УЄФА, згодом до неї доєналася ще низка країн із такою ж позицією. Мінспорту України також закликало ФІФА та УЄФА скасувати рішення про допуск росіян до міжнародних змагань.

Свою принциповість усьому світу продемонструвала і Швеція. Віцепрезидент конфедерації Карл-Ерік Нільссон пішов з посади керівника спортивної конфедерації своєї країни через те, що попри офіційну позицію шведів, став одним із трьох віцепрезидентів УЄФА, які проголосували за повернення росіян до офіційних матчів.

Така солідарність із Україною та неприйняття рішення УЄФА призвели до того, що президент футбольної асоціацї Александер Чеферін змушений переглянути плани повернення в європейський футбол російських спортсменів. Адже лобіювання інтересів країни, яка розв'язала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, викликало величезний розкол у керівному органі континентального футболу.

Повідомляється, всі ці події спонукали УЄФА внести це питання до порядку денного на наступне засідання Виконавчого комітету, що відбудеться 10 жовтня. Інсайдери стверджують, що рішення щодо повернення росіян має всі шанси бути зміненим, саме такими є настрої в УЄФА.

Цікаво. Раніше легенда польського футболу Збігнев Бонек, який не підтримав повернення росіян до міжнародних змагань, пояснив, чому представників країни-агресорки не вигнали з керівництва організації.