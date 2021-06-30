Успіх, який змусив плакати усю країну

Напередодні матчу Україна – Швеція у мережі створили кумедний склад команди Андрія Шевченка. Під свої прізвищем у ньому був лише воротар Георгій Бущан. Автори жартома захотіли нагадати про те, що поєдинки за участю нашої збірної виходять нервовими. І не прогадали. Напруга "літала" у повітрі не лише на стадіоні у Глазго, а й в усіх фан-зонах, офісах, пабах та домівках України.

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Жартують, що навіть пілоти рейсових літаків дивились за матчем у повітрі. Українські фанати не змогли прилетіти у Шотландію, але діаспора не змогла не використати такий шанс. Тому наші хлопці без підтримки не залишились.



Українські уболівальники на стадіоні у Глазго / Фото Getty Images

Перший гол Зінченка змусив підійнятись із диванів усю Україну. Олександр вразив своєю грою не лише країну, а й Манчестер Сіті, твітер якого перетворився у справжній акаунт із українцем.



Зінченко відкрив рахунок у грі / Фото Getty Images



Нестримні емоції фанаток / Фото Getty Images

Ще до перерви шведи зрівняли цифри на табло. Все завдяки голу Еміля Форсберга – лідер Швеції.



Шведи зрівняли рахунок / Фото Getty Images



Черга радіти шведам / Фото Getty Images

Другий тайм був валідольний. Команди стріляли по стійках та поперечинах, але не змогли визначити переможця в основний час. Усе вирішувалось у додаткові тайми. Шевченко не раз хапався за голову від хвилювання.



Емоції Шевченка у грі / Фото Getty Images

Фото Андрія Миколайовича, у якому видно хвилювання та емоції усієї України.

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На 98-й хвилині стався найбільш неприємний момент – жахлива травма Артема Бєсєдіна. Захисник Швеції Даніельсон намагався випередити українця, але замість зіграти у м'яч влетів прямою ногою шипами у ногу Артема.



Травма Бєсєдіна / Фото Getty Images

Футболіст покинув поле лише з допомогою медиків. Динамівець вирушає у Київ, де проведе детальне медичне обстеження. Первинний огляд головного лікаря національної команди Артура Глущенка показав ушкодження одразу кількох м’язів ноги. Також є підозра на ушкодження хрестоподібних зв‘язок.

Команда присвятила перемогу Артему та зворушливо підтримала у соцмережах.

Здавалось, що збірні пробиватимуть серію післяматчевих пенальті. Але Артем Довбик, який вийшов на 105 хвилині, гадав інакше. Справжній Супермен, Бетмен та Залізна Людина в одній особі. 24-річний форвард ударом головою вивів Україну у чвертьфінал чемпіонату Європи-2020.



Довбик – герой України / Фото Getty Images

Нападник емоційно відсвяткував взяття воріт в обіймах партнерів по команді. Після матчу уболівальники та футболісти привітали один одного з історичною перемогою.



Команда розділяє емоції щастя разом з фанатами / Фото Getty Images

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Українські фанати не стримували сліз після перемоги / Фото Getty Images



Шевченко подякував усім за підтримку / Фото Getty Images



Ісландське святкування від України / Фото Getty Images

Наступний матч збірна України зіграє у суботу, 3 липня, проти Англії. Поєдинок відбудеться у Римі. Початок зустрічі о 22:00. Команда Шевченка спробує вийти у півфінал Євро-2020.

Привітання фанатів та футболістів в ісландському стилі: відео