У професійний футбол хлопець почав грати на позиції нападника у 2014 році. Про його кар'єру та особисте життя розповідаємо далі.

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Футбольна кар'єра Довбика

Артем виступав за шкільну команду та брав участь у турнірі "Шкіряний м'яч". У 2013 році він отримав запрошення до молодіжної команди харківського Металіста. Однак травмувався під час підготовчих зборів і мусив повернутися додому в Черкаси. Там хлопець продовжив грати в юнацькій команді.

У липні 2014 року Довбик підписав контракт з ФК Черкаський Дніпро. Вперше він відзначився забитим голом у грі проти команди Арсенал-Київщина. 17-річний футболіст вийшов на заміну за 3 хвилини до перерви і до кінця тайму встиг двічі відзначитися у воротах суперника.

Через рік Артем відправився на підготовчі збори у Нідерланди з ФК "Дніпро". У складі клубу хлопець взяв участь у 3 поєдинках елітного дивізіону Молдови і одному кубковому матчі.

У 2018 – 2020 роках грав у Данії за команди Мідтьюлланн та Сеннер'юск, з якими вигравав чемпіонат та кубок країни. Згодом повернувся до України у СК Дніпро-1, за який і виступає зараз. У минулому чемпіонаті забив за дніпрян 6 голів та відзначився одним асистом.



Що відомо про кар'єру Артема Довбика / Фото Chesno News

Запрошення у збірну

Вперше Довбик зіграв за збірну України до 18 років у 2015 році. Згодом він отримав запрошення до національної збірної на контрольний матч проти збірної Мальти і матч відбору на чемпіонат світу 2018 року проти Фінляндії. Але на поле Артем не вийшов. Пізніше він викликався до збірної на матч проти Ісландії. Однак і цього разу не дебютував.

Вперше Довбик вийшов на поле за збірну на заміну на останні 9 хвилин гри проти Казахстану навесні 2021 року. Крім того, він виходив на заміну у другому таймі товариської гри проти Бахрейну, у якій віддав гольовий пас на Циганкова, що врятувало українців від поразки.

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Фурор на Євро-2020

Довбик відзначився на 120+1 хвилині матчу плей-офф після подачі Олександра Зінченка з лівого флангу. Після навісу Артем зумів випередити одразу двох захисників суперника і встановив остаточний рахунок матчу – 2:1 на користь України. Так український гравець побив рекорд легендарного француза Мішеля Платіні, який на Євро-1984 забив гол у ворота Португалії на 118 хвилині 53 секунді.

До речі, сам Довбик казав, що не може повірити у перемогу, а вирішальний гол назвав "збігом обставин".

Дивіться відео легендарного гола Довбика:

До речі, Transfermarkt оцінює Довбика у 1 мільйон євро.

Що відомо про особисте життя футболіста

Артем вже майже рік як одружений. Зі своєю коханою Юлею футболіст понад 4 роки. У липні 2020 року вони відсвяткували весілля у Черкасах. У своєму інстаграмі Артем часто публікує фото з дружиною.



Довбик одружився у 2020 році / Фото з інстаграму футболіста



Артем Довбик та його дружина / Фото з інстаграму футболіста

Закохані часто подорожують. Артем поділився світлинами з Домініканської республіки, Німеччини, Франції тощо.

Дивіться відео з відпочинку Довбика та його коханої:

Про батьків футболіста нічого не відомо, адже світлин разом з ними Довбик не публікує.