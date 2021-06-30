Що за чорний топ на тілі Довбика

Артем Довбик в одну секунду перетворився із гравця заміни у героя матчу. Після фінального свистка усі прихильники футболу почали обговорювати, що ж було одягнуто на грудях футболіста. Багато ставили собі запитання: "Що це за чорний топ, який схожий на жіночий бюстгальтер?".

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Довбик відгукнувся на передачу Зінченка та ударом головою вивів Україну вперед у рахунку. На емоціях 24-річний футболіст скинув футболку. Тоді фанати побачили цікавий аксесуар на грудях гравця.

Відзначимо, що нападник після такого яскравого святкування з партнерами по команді отримав жовту картку. Причина – зняття футболки. УЄФА забороняє гравцям знімати футболки під час гри. Чому такі правила? Часто футболісти надягали під низ ще одну футболку з політичними чи іншими провокативними надписами, що не вітали представники асоціації.

Насправді це ніякий не ліфчик. Футболісти дуже часто використовують такий девайс під час тренувань та матчів. Це так званий помічник тренерського штабу команд для оцінки стану гравців та їх роботи на футбольному полі.

На Довбику був одягнений спеціальний GPS-трекер від фірми STATSports. Він закріплює між лопатками спортсмена пристрій, який допомагає тренерам та командним лікарям відстежувати інформацію про рух гравця та його стан здоров'я під час навантажень.

Що може відстежувати пристрій

швидкість

прискорення

пульс

подолану відстань

серцеві ритми

реакцію організму на зіткнення

рівень втоми

Датчик також фіксує правильність постановки ніг, розподіл ваги на ноги, рівень адаптації до додаткових навантажень і тому подібне.



GPS-трекер, який зчитує інформацію / Фото STATSports

Зверніть увагу! На основі отриманих даних складається "теплова мапа" футболіста на полі, яка показує, де він найчастіше був протягом поєдинку.

Одягнутий трекер не дозволяє спортсменам розслабити та провести роботу не на усі 100%. Тренерський штаб побачить усю цю халяву.

Відео зібраної інформації від трекера

Скільки коштує такий універсальний пристрій?

Ціна на сайті компанії STATSports складає 234.99 євро. Якщо перевести у гривні, то українцям потрібно викласти за нього 7,5 тисяч.

Не лише футболісти використовують такий трекер. Провідні легкоатлети та регбісти світу проводять свої тренування саме у таких пристроях.

Збірна України свій наступний матч на Євро-2020 зіграє у суботу, 3 липня. Суперником у чвертьфіналі стане Англія. Поєдинок у Римі розпочнеться о 22:00.