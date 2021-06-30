Артем Довбик відзначився на 120+1 хвилині матчу плей-офф після подачі Олександра Зінченка з лівого флангу.

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Після навісу Артем Довбик зумів випередити одразу двох захисників суперника – Віктора Ліндельофа й Філіпа Хеландера. Таким чином він встановив остаточний рахунок матчу – 2:1 на користь України.

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До слова, рахунок у матчі на 27 хвилині відкрив Олександр Зінченко. Він після подачі Андрія Ярмоленка сильно пробив повз голкіпера.

Втім, втримати переможний рахунок до кінця першого тайму не вдалося. Еміль Форсберг за допомогою рикошету від Іллі Забарного забив дальнім ударом.