Ця зустріч є історичною для нашої національної команди, адже ми ніколи не грали у плей-офф чемпіонатів Європи.
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Гол Зінченка у ворота Швеції
Розпочав гольову атаку Микола Шапаренко – він перевів м'яч на правий фланг, де Олександр Караваєв у два дотики знайшов Андрія Ярмоленка.
Капітан збірної України увійшов до штрафного, "качнув" Еміля Форсберга та шведою віддав пас на дальню стійку.
- Там Олександр Зінченко потужним ударом прошив голкіпера Швеції та відкрив рахунок у матчі – 0:1.
Гол Зінченка збірній Швеції на Євро-2020: дивіться відео