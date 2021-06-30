Про це після матчу заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко. За його словами, він поки не знає, яка ситуація з нападником. Адже йому треба буде пройти медогляд. В команді сподіваються, що форварду вдалося уникнути важкої травми.

Нагадаємо Україна історично вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео

Тож саме Бєсєдіну присвятили перемогу гравці збірної України.

Важка травма Артема Бєсєдіна

Артем Бєсєдін вийшов в матчі Україна – Швеція на заміну в екстратаймі на 91-й хвилині. Він замінив Романа Яремчука. Але зіграв менше десяти хвилин.

На 98-й хвилині матчу Бєсєдін намагався дотягнутися до м'яча. Шведський захисник Даніельсон теж намагався дотягнутися до м'яча, але замість цього прямою ногою шипами влучив в ногу Бєсєдіну.

Після перегляду відеоповтору швед отримав червону картку. А Бєсєдіна довелося замінити – він покинув поле за допомогою медиків.