Одна команда

Автор першого голу у матчі Олександр Зінченко від імені усієї команди підтримав Артема Бєсєдіна. Нападнику Динамо ледь не зламали коліно у грі проти шведів.

До теми Збірна України перемогу на Євро-2020 присвятила Бєсєдіну, який отримав важку травму

Зінченко у своєму інстаграмі виклав світлину з матчу. Олександр стоїть на колінах на футбольному полі та емоційно радіє сенсаційній перемозі. Футболіст коротко, але зворушливо підписав світлину.

Артем Бєсєдін, ми з тобою,

– написав Зінченко.

Як Бєсєдін отримав травму у матчі з Швецією

Нападник київського Динамо вийшов на футбольне поле у першому овертаймі, замінивши втомленого Романа Яремчука. Але Бєсєдін пробув на полі менше десяти хвилин.

На 98-й хвилині форвард у боротьбі отримав травму. Бєсєдін намагався першим дотягнутись до м'яча, у той момент захисник Швеції Даніельсон намагався випередити українця, але замість зіграти у м'яч влетів прямою ногою шипами у ногу Артема.

Український футболіст відразу впав на газон. Складно було дивитись на Артема, який корчився від шаленого болю. Гравець достроково покинув поле з допомогою медиків та взагалі не став на ногу, до його коліна був прикладений лід.

Спершу кривдник Бєсєдіна побачив перед собою жовту. Але після перегляду VAR арбітр змінив своє рішення та вилучив шведа з поля.

Зверніть увагу! Олександр Шовковський заявив, що Євро-2020 завершене для Бєсєдіна. Футболіст Динамо вже покинув розташування збірної і повернувся до Києва. Там він пройде обстеження, яке дозволить оцінити серйозність травми.