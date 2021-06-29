Нападник шведів Александр Ісак змістився з правого флангу й віддав пас на Еміля Форсберга. Останній пробив вже другим дотиком до м'яча.

До слова Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Захисник збірної України Ілля Забарний намагався заблокувати удар, але зміг лише змінити його траєкторію. Як наслідок, Георгій Бущан не зміг дотягнутися до м'яча.

До слова, рахунок у матчі відкрив лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Він після подачі від Андрія Ярмоленка сильно пробив повз Робіна Ольсена.

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