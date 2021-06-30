Успех, который заставил плакать всю страну

Накануне матча Украина – Швеция в сети создали забавный состав команды Андрея Шевченко. Со своей фамилией в нем был только вратарь Георгий Бущан. Авторы шутки захотели напомнить о том, что поединки с участием нашей сборной выходят нервными. И не прогадали. Напряжение "летало" в воздухе не только на стадионе в Глазго, но и во всех фан-зонах, офисах, барах и домах Украины.

Вот это да Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

Шутят, что даже пилоты рейсовых самолетов следили за матчем в воздухе. Украинские фанаты не смогли прилететь в Шотландию, но диаспора не смогла не использовать такой шанс. Поэтому наши ребята без поддержки не остались.



Украинские болельщики на стадионе в Глазго / Фото Getty Images

Первый гол Зинченко заставил подняться с диванов всю Украину. Александр поразил своей игрой не только страну, но и Манчестер Сити, твитер которого превратился в настоящий аккаунт с украинцем.



Зинченко открыл счет в игре /Фото Getty Images



Неудержимые эмоции фанаток / Фото Getty Images

Еще до перерыва шведы сравняли цифры на табло. Все благодаря голу Эмиля Форсберга – лидера Швеции.



Шведы сравняли счет​ / Фото Getty Images



Очередь шведов радоваться / Фото Getty Images

Второй тайм был валидольным. Команды стреляли по стойкам и перекладинам, но не смогли определить победителя в основное время. Все решалось в дополнительных таймах. Шевченко не раз хватался за голову от волнения.



Эмоции Шевченко в игре / Фото Getty Images

Фото Андрея Николаевича, на котором видно волнения и эмоции всей Украины.

Стоит узнать Это не лифчик: что было под футболкой Довбика, который вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020

На 98-й минуте произошел самый неприятный момент – ужасная травма Артема Беседина. Защитник Швеции Даниэльсон пытался опередить украинца, но вместо сыграть в мяч влетел прямой ногой шипами в ногу Артема.



Травма Беседина / Фото Getty Images

Футболист покинул поле лишь с помощью медиков. Динамовец отправляется в Киев, где проведет детальное медицинское обследование. Первичный осмотр главного врача национальной команды Артура Глущенко показал повреждения сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок.

Команда посвятила победу Артему и трогательно поддержала в соцсетях.

Казалось, что сборные будут пробивать серию послематчевых пенальти. Но Артем Довбик, который вышел на 105 минуте, думал иначе. Настоящий Супермен, Бэтмен и Железный Человек в одном лице. 24-летний форвард ударом головой вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.



Довбик – герой Украины / Фото Getty Images

Нападающий эмоционально отпраздновал взятие ворот в объятиях партнеров. После матча болельщики и футболисты поздравили друг друга с исторической победой.



Команда разделяет эмоции счастья вместе с фанатами / Фото Getty Images

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Украинские фанаты не сдерживали слез после победы / Фото Getty Images



Шевченко поблагодарил всех за поддержку / Фото Getty Images



Исландское празднование от Украины / Фото Getty Images

Следующий матч сборная Украины сыграет в субботу, 3 июля, против Англии. Поединок состоится в Риме. Начало встречи в 22:00. Команда Шевченко попытается выйти в полуфинал Евро-2020.

Поздравления фанатов и футболистов в исландском стиле: видео