Кумедний склад збірної створив спортивний портал. Автори жартома захотіли нагадати про те, що поєдинків за участю нашої збірної виходять нервовими.
Дивіться Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020
Заспокійливі замість гравців
На картинці замість стартового складу гравців української збірної у різних позиціях розмістили заспокійливі ліки. Так, "живою людиною", а не ліками на картинці залишили лише героя і рятівника минулих матчів – воротаря Георгія Бущана.
З таким складом уболівальникам буде спокійніше,
– підписали картинку автори.
Курйозний склад збірної України / Зображення Tribuna.com
Сама ж українська збірна заявила, що очікує нелегкої гри, проте команда налаштована на максимальний результат.
"Валідольний матч збірної України"
- Збірна України 17 червня виграла у Північної Македонії з рахунком 2:1 у другому турі чемпіонату Європи-2020.
- Поєдинок видався багатим на події та змусив понервувати українських уболівальників – його охрестили "валідольним".
- 29 червня збірна України вперше у своїй історії вийшла в плей-офф чемпіонатів Європи. На Євро-2020 це сталося, зокрема, завдяки збірній Швеції.
- Українці взяли участь у масовому флешмобі підтримки збірної, який започаткував Володимир Зеленський.