Кумедний склад збірної створив спортивний портал. Автори жартома захотіли нагадати про те, що поєдинків за участю нашої збірної виходять нервовими.

Дивіться Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Заспокійливі замість гравців

На картинці замість стартового складу гравців української збірної у різних позиціях розмістили заспокійливі ліки. Так, "живою людиною", а не ліками на картинці залишили лише героя і рятівника минулих матчів – воротаря Георгія Бущана.

З таким складом уболівальникам буде спокійніше,

– підписали картинку автори.



Курйозний склад збірної України / Зображення Tribuna.com

Сама ж українська збірна заявила, що очікує нелегкої гри, проте команда налаштована на максимальний результат.

Зверніть увагу! Переможець матчу Швеція – Україна у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.

"Валідольний матч збірної України"