Среди лучших

Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити и провел на футбольном поле весь матч. Украинец присоединился к двум голам команды и классно действовал на оборону.

Вот так На уровне с Шевченко: Зинченко – третий украинец, который вышел в финал Лиги чемпионов

Лидер сборной Украины выдал великолепный поединок за "горожан". Такая игра Зинченко не осталась незамеченной. На протяжении всего матча украинский футболист не исключался из игры и был заряжен до последней минуты. О чем свидетельствует желтая карточка, когда Александр вступился за одноклубника.

За матч против ПСЖ он получил оценку 7,4 балла. На счету украинца 70 пасов и 95,7% из них были точными.

Специализированный портал включил 24-летнего футболиста в команду недели Лиги чемпионов. Кроме него еще четыре игрока Мансити в топ-11 лучших футболистов на этой неделе Марез, Уокер, Диас и Фоден. Также в команду вошли 6 футболистов Челси, которое стало вторым финалистом Лиги чемпионов. "Аристократы" переиграли Реал.

Матч завершился победой Сити 2:0. По итоговому результату двух поединков 4:1 в пользу МанСити.

После встречи футболисты английского клуба громко отпраздновали успех в раздевалке. Александр не сумел почувствовать эту атмосферу в подтрибунном помещении из-за допинг-теста, куда взяли Зинченко.

Украинец после финального свистка не сдерживал слез. 24-летний левый защитник "горожан" упал на газон и начал плакать от счастья.



Сборная недели Лиги чемпионов / Скриншот из WhoScored