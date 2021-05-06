Среди лучших

Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити и провел на футбольном поле весь матч. Украинец присоединился к двум голам команды и классно действовал на оборону.

Вот так На уровне с Шевченко: Зинченко – третий украинец, который вышел в финал Лиги чемпионов

Лидер сборной Украины выдал великолепный поединок за "горожан". Такая игра Зинченко не осталась незамеченной. На протяжении всего матча украинский футболист не исключался из игры и был заряжен до последней минуты. О чем свидетельствует желтая карточка, когда Александр вступился за одноклубника.

Специализированный портал включил 24-летнего футболиста в команду недели Лиги чемпионов. Кроме него еще четыре игрока Мансити в топ-11 лучших футболистов на этой неделе Марез, Уокер, Диас и Фоден. Также в команду вошли 6 футболистов Челси, которое стало вторым финалистом Лиги чемпионов. "Аристократы" переиграли Реал.


Сборная недели Лиги чемпионов / Скриншот из WhoScored