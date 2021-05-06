Серед найкращих

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті та провів на футбольному полі увесь матч. Українець долучився до двох голів команди та класно діяв на оборону.

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Лідер збірної України видав чудовий поєдинок за "містян". Така гра Зінченка не залишилась непоміченою. Протягом усього матчу український футболіст не виключався з гри та був заряджений до останньої хвилини. Про що свідчить жовта картка, коли Олександр заступився за одноклубника. 

Спеціалізований портал включив 24-річного футболіста у команду тижня Ліги чемпіонів. Крім його ще чотири гравці МанСіті у топ-11 найкращих футболістів цього тижня Марез, Вокер, Діас та Фоден. Також у команду увійшли 6 футболістів Челсі, яке стало другим фіналістом Ліги чемпіонів. "Аристократи" переграли Реал.


Збірна тижня Ліги чемпіонів / Скриншот із WhoScored