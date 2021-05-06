Серед найкращих

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті та провів на футбольному полі увесь матч. Українець долучився до двох голів команди та класно діяв на оборону.

Оце так На рівні з Шевченком: Зінченко – третій українець, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Лідер збірної України видав чудовий поєдинок за "містян". Така гра Зінченка не залишилась непоміченою. Протягом усього матчу український футболіст не виключався з гри та був заряджений до останньої хвилини. Про що свідчить жовта картка, коли Олександр заступився за одноклубника.

За матч проти ПСЖ він отримав оцінку 7,4 бала. На рахунку українця 70 пасів і 95,7% з них були точними.

Спеціалізований портал включив 24-річного футболіста у команду тижня Ліги чемпіонів. Крім його ще чотири гравці МанСіті у топ-11 найкращих футболістів цього тижня Марез, Вокер, Діас та Фоден. Також у команду увійшли 6 футболістів Челсі, яке стало другим фіналістом Ліги чемпіонів. "Аристократи" переграли Реал.

Матч завершився перемогою Сіті 2:0. За підсумковим результатом двох поєдинків 4:1 на користь МанСіті.

Після зустрічі футболісти англійського клубу гучно відсвяткували успіх у роздягальні. Олександр не зумів відчути цю атмосферу у підтрибунному приміщенні через допінг-тест, куди взяли Зінченка.

Українець після фінального свистка не стримував сліз. 24-річний лівий захисник "містян" впав на газон та почав плакати від щастя.



Збірна тижня Ліги чемпіонів / Скриншот із WhoScored