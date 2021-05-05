Безумная радость от МанСити

Дубль Мареза позволил стать Манчестер Сити на шаг ближе к трофею Лиги чемпионов. Теперь "горожане" поборются в финале против победителя пары Челси – Реал.

Как это было Манчестер Сити – первый финалист Лиги чемпионов: видео

Команда Пепа Гвардиолы по сумме двух матчей неожиданно легко остановила ПСЖ в двух полуфинальных поединках. По сумме двух встреч 4: 1 в пользу МанСити.

В подтрибунном помещении английского гранда было очень шумно. Футболисты танцевали, пели и ярко отпраздновали выход в финал турнира. В раздевалке команды творилось настоящее безумие.

Игроки Сити переписали клубную историю. Для Манчестер Сити это будет первый финал Лиги чемпионов в истории клуба.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Стамбуле (Турция).

Видео празднования МанСити