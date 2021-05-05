Манчестер Сити – ПСЖ 2:0 (4:1 по итогам двух матчей)

Гол: Марез, 11, 63

Удаление: Ди Мария, 69 (ПСЖ)

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На старте матча Манчестер Сити едва не заработал пенальти в собственные ворота благодаря Зинченко. Мяч ударился о бок Зинченко после низкой подачи на линию вратарского, а Куйперс указал на точку.

Впоследствии пенальти было отменено с помощью VAR. Куйперс быстро сбегал к монитору и исправился. Просмотр занял всего несколько секунд. Попадание в плечо можно приравнивать к игре рукой.

На 11-й минуте Манчестер Сити открыл счет во встрече. Зинченко забежал слева, получил мяч, отпасовал на линию штрафной под удар Де Брюйне. Удар того заблокировали, но Марез дело с нерабочей ноги добил мяч в сетку.

Видео первого гола Мареза

Через мгновение ПСЖ упустил шанс забить. Неймар закручивал правой поверх стенки, а Фернандиньо вовремя выпрыгнул и сделал касание головой. Мяч полетел за пределы поля по безопасной траектории.

В конце первого тайма Марез едва не сделал дубль. Он прокрался к лицевой линии и захотел вставить мяч прямо в ближний нижний. Навас парировал ногами.

После перерыва МанСити удвоили свое преимущество. Марез внес мяч в пустой угол ворот после прострела Фодена и сделал дубль. 2:0 в пользу Манчестер Сити в ответном матче.

Видео второго гола Мареза

На 69-й минуте ПСЖ несмотря на все проблемы остался в меньшинстве. Ди Мария ударил Фернандиньо в ногу, и Куйперс выгнал аргентинца. Конфликт за рубежом поля вскипел. Мяч полетел в аут. В этот момент Ди Марии что-то не понравилось в действиях соперника. Аргентинец психанул. Сначала они поцапались с Фернандиньо на руках. А потом Ди Мария просто ударил визави шипами в голень.

На 77-й минуте штанга застряслась после удара Фодена. Англичанин прекрасно пробивал с левой в дальний нижний угол, но не попал совсем немного.

В итоге, Манчестер Сити по итогам двух матчей одолел ПСЖ со счетом 4:1 и уверенно пробился в финал. Теперь "горожане" ожидают своего соперника в матче Челси – Реал, который определится 5 мая.

Манчестер Сити – ПСЖ видеообзор