Украинец Александр Зинченко получил оценку 7.43. Выше балл только у автора дубля Рияда Мареза – 9.70, Фила Фодена – 8.52, и Кайла Уокера – 8.35.

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Как сыграл Зинченко

Капитан сборной Украины провел свой 28-й матч в составе Манчестер Сити в текущем сезоне с учетом всех турниров.

По ходу игры в ответ с парижанами Зинченко принял участие в двух голах, автором которых стал алжирец Рияд Марез. В этих эпизодах на счету Александра предголевые передачи.

В целом украинский футболист отдал 67 точных передач (96%), стал автором одного ключевого паса, выиграл четыре единоборства из четырех, сделал четыре отбора мяча, сделал один перехват и одну блокировку (заблокировал потенциально опасный удар Неймара в штрафной).

В середине второго тайма Зинченко не сдержал эмоций, накричав на главного рефери Бьорна Куйперса, и был удостоен желтой карточки. Успокаивать украинца пришлось еще одному бывшему игроку Шахтера – Фернандиньо.