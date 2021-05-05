Челси – Реал 2:0

Голи: Вернер, 28, Маунт, 85

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В первом поединке, который состоялся 27 апреля в Мадриде команды сыграли вничью 1:1. Челси преобладал мадридцев, однако не сумел дожать соперника.

Что Челси, что Реалу не обязательно было побеждать в матче. "Синих" устраивала ничья 0:0, а Реал – 2:2 и более.

По сравнению с первым матчем Томас Тухель сделал одну замену. Вместо автора гола в первой игре Кристиана Пулишича вышел Кай Хаверц.

Зато Зинедин Зидан наконец получил в свое распоряжение Мэнди и Серихо Рамоса. Поэтому Реал перешел на привычную схему 4:3:3, хоть и без Дани Карвахаля. В нападении "сливочных" с первых минут вышел Эден Азар, впервые вернувшийся на "Стэмфорд Бридж".

Со старта матча Реал решил играть первым номером, однако гости не бросились в атаку сломя голову. Зидан и Тухель устроили тактическую битву.

Разведка обеих команд завершилась дальними ударами. Сперва Кроос пробил из-за пределов штрафной в руки Мэнди. Челси ответил очень дальним, но сильным ударом Рюдигера. Куртуа не без проблем отбил мяч.

На 17 минуте на ударную позицию вышел Модрич и пробил по центру ворот Мэнди. А на 26 минуте голкиперу Челси пришлось спасать свою команду. Карим Бензема получил мяч перед штрафной и пробил с полуразворота. Мяч летел в нижний угол, однако Мэнди совершил замечательное спасение!

Челси ответил на удар Бензема голом в исполнении Верненра. Атаку "синих" разогнал Канте. Сначала француз элегантно прокинул Каземиро, после чего обыгрался с Веренром и вывел на ударную позицию Хаверца. Тот опрокинул голкипера и попал в перекладину. Вернер добил мяч в пустые ворота – 1:0!

Видео голу Вернера

Реал имел прекрасную возможность отыграться на 35 минуте. Модрич великолепным пасом с левого фланга нашел в штрафной Бензема. Француз завис в воздухе и пробил головой. Мяч шел под перекладину, но Мэнди записал в свой актив очередное спасение.

До завершения первого тайма Реал в дальнейшем владел мячом, однако контроль игры был за Челси.

Сразу после перерыва Хаверц проверил на прочность перекладину других ворот. Немецкий хавбек ударом головой замкнул кросс с правого фланга, но Реал от пропущенного гола спасла перекладина.

На 53 минуте Челси упустил еще один супершанс. Вернер остроумно вывел Маунта на свидание с Куртуа. Мейсон имел два варианта: пробивать, или простреливать на дальнюю стойку. Маунт таки пробил, но над воротами и упустил действительно убийственный момент!

Через 5 минут хозяева позволили себе очередную роскошь. Хаверц и Вернер выскочили вдвоем на одного Куртуа после вертикальной передачи за спины защитникам. Кай решил нанести удар, но попал в ногу Куртуа.

После 60 минуты Реал включил скорость и начал зажимать "синих" в штрафной. Неплохой момент имел Азар, который пробил с острого угла в пределах штрафной. Мэнди совершил хороший сэйв.

Пойдя большими силами в атаку, Реал обнажил свою защиту. Поэтому Челси сразу ответил еще одним супершанс. Вернер протащил мяч почти через все поле и вывел на ударную позицию Канте. Хавбек пробил низом, но Вальверде отбил мяч ногой.

Реал ничего содержательного в атаке не продемонстрировал, поэтому Челси таки удалось воплотить один из многочисленных моментов. Канте перехватил мяч у Начо, отдал в штрафную на Пулишича, который взял паузу, и прострелил на Маунта. Мейсон отличился в пустых воротах!

Видео гола Маунта

Реал банально не успел отыграться, поэтому Челси одержал закономерную победу и в третий раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов.