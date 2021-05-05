Челси – Реал 2:0
Голи: Вернер, 28, Маунт, 85
К слову Манчестер Сити – первый финалист Лиги чемпионов: видео
- В первом поединке, который состоялся 27 апреля в Мадриде команды сыграли вничью 1:1. Челси преобладал мадридцев, однако не сумел дожать соперника.
- Что Челси, что Реалу не обязательно было побеждать в матче. "Синих" устраивала ничья 0:0, а Реал – 2:2 и более.
- По сравнению с первым матчем Томас Тухель сделал одну замену. Вместо автора гола в первой игре Кристиана Пулишича вышел Кай Хаверц.
- Зато Зинедин Зидан наконец получил в свое распоряжение Мэнди и Серихо Рамоса. Поэтому Реал перешел на привычную схему 4:3:3, хоть и без Дани Карвахаля. В нападении "сливочных" с первых минут вышел Эден Азар, впервые вернувшийся на "Стэмфорд Бридж".
Со старта матча Реал решил играть первым номером, однако гости не бросились в атаку сломя голову. Зидан и Тухель устроили тактическую битву.
Разведка обеих команд завершилась дальними ударами. Сперва Кроос пробил из-за пределов штрафной в руки Мэнди. Челси ответил очень дальним, но сильным ударом Рюдигера. Куртуа не без проблем отбил мяч.
На 17 минуте на ударную позицию вышел Модрич и пробил по центру ворот Мэнди. А на 26 минуте голкиперу Челси пришлось спасать свою команду. Карим Бензема получил мяч перед штрафной и пробил с полуразворота. Мяч летел в нижний угол, однако Мэнди совершил замечательное спасение!
Видео голу Вернера
Реал имел прекрасную возможность отыграться на 35 минуте. Модрич великолепным пасом с левого фланга нашел в штрафной Бензема. Француз завис в воздухе и пробил головой. Мяч шел под перекладину, но Мэнди записал в свой актив очередное спасение.
- До завершения первого тайма Реал в дальнейшем владел мячом, однако контроль игры был за Челси.
Сразу после перерыва Хаверц проверил на прочность перекладину других ворот. Немецкий хавбек ударом головой замкнул кросс с правого фланга, но Реал от пропущенного гола спасла перекладина.
На 53 минуте Челси упустил еще один супершанс. Вернер остроумно вывел Маунта на свидание с Куртуа. Мейсон имел два варианта: пробивать, или простреливать на дальнюю стойку. Маунт таки пробил, но над воротами и упустил действительно убийственный момент!
Через 5 минут хозяева позволили себе очередную роскошь. Хаверц и Вернер выскочили вдвоем на одного Куртуа после вертикальной передачи за спины защитникам. Кай решил нанести удар, но попал в ногу Куртуа.
После 60 минуты Реал включил скорость и начал зажимать "синих" в штрафной. Неплохой момент имел Азар, который пробил с острого угла в пределах штрафной. Мэнди совершил хороший сэйв.
Пойдя большими силами в атаку, Реал обнажил свою защиту. Поэтому Челси сразу ответил еще одним супершанс. Вернер протащил мяч почти через все поле и вывел на ударную позицию Канте. Хавбек пробил низом, но Вальверде отбил мяч ногой.
Видео гола Маунта
Реал банально не успел отыграться, поэтому Челси одержал закономерную победу и в третий раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов.
- В финале Челси 29 мая сыграет против Манчестер Сити. Поединок состоится в Стамбуле (Турция).