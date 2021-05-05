Слезы счастья от Зинченко

Пеп Гвардиола доверил место в стартовом составе украинцу Александру Зинченко. Футболист провел на поле весь матч и своей игрой отблагодарил главного наставника за доверие.

Интересно узнать Зинченко стал одним из лучших игроков Манчестер Сити в матче с ПСЖ: статистика украинца

МанСити впервые в клубной истории вышел в финал Лиги чемпионов. После такого достижения игрок сборной Украины не сдерживал эмоций. 24-летний левый защитник "горожан" упал на газон и начал плакать. Зинченко был одним из самых заметных на поле и принял участие в двух голевых атаках Сити.