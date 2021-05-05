Слезы счастья от Зинченко
Пеп Гвардиола доверил место в стартовом составе украинцу Александру Зинченко. Футболист провел на поле весь матч и своей игрой отблагодарил главного наставника за доверие.
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Зинченко стал одним из лучших игроков Манчестер Сити в матче с ПСЖ: статистика украинца
МанСити впервые в клубной истории вышел в финал Лиги чемпионов. После такого достижения игрок сборной Украины не сдерживал эмоций. 24-летний левый защитник "горожан" упал на газон и начал плакать. Зинченко был одним из самых заметных на поле и принял участие в двух голевых атаках Сити.
Украинец на 11-й минуте сделал фланговую передачу Де Брюйне, который пробил во владение ПСЖ, а мяч отскочил и улетел в ноги Мареза, который размочил нули на табло. Во втором голе хозяев украинский легионер также принял участие. Именно перехват Александра дало начало результативной атаке.
Зинченко не только действовал остро в атаке, но и в защите сыграл надежно. Чего только стоит момент с сольным проходом Неймара, который завершился остановкой от Зинченко. Бразилец не ожидал такой уверенной игры от украинца, которого похвалили партнеры.
В течение всего матча украинский футболист не выключался из игры и был заряжен до последней минуты. О чем свидетельствует желтая карточка, когда Александр вступился за одноклубника.