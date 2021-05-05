Историческое достижение Зинченко

Александр Зинченко провел все 90 минут в ответном матче. Левый защитник Манчестер Сити не только помог команде переписать клубную историю, но и записал свою фамилию в рейтинг самых успешных украинских футболистов в Лиге чемпионов.

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Зинченко – стал третьим украинцем, который вышел в финал Лиги чемпионов. Перед ним это удавалось нынешнему наставнику сборной Украины Андрею Шевченко и экс-игроку Баварии Анатолию Тимощуку.

Видеообзор игры Зинченко против ПСЖ Александр может уже 29 мая добыть свой очередной кубок с английским грандом. Финал турнира состоится в турецком Стамбуле. Соперник Мансити определится уже 5 мая в матче Челси – Реал.

Ответный Матч между МанСити и ПСЖ завершился победой "горожан" 2:0. Итог двух встреч 4:1 в пользу клуба из АПЛ. Футболисты английского гранда громко отпраздновали в раздевалке выход в финал.

Сам Зинченко со слезами на глазах от радости покидал футбольное поле после успешного матча. Александр стал одним из лучших в поединке.

Украинцы в финалах Лиги чемпионов

Шевченко трижды был в финале этого турнира, когда выступал за Милан (2003, 2005) и Челси (2008). Именно с итальянским клубом нынешний тренер национальной команды стал обладателем трофея Лиги чемпионов. В далеком 2003 году победителя решающей встречи команды определили лишь в серии послематчевых пенальти. Именно Шевченко реализовал решающий 11-метровый удар в ворота Ювентуса.

Еще одним победителем этого престижного турнира является Анатолий Тимощук. Опорник в 2013 году в составе мюнхенского клуба надел на свою шею золотые награды. Однако украинец просидел весь поединок против дортмундской Боруссии на скамейке для запасных.