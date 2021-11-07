Захареев – самый молодой украинский чемпион по боксу
Президент Украины отметил, что "украинская школа бокса в очередной раз доказала свой высокий уровень". Юрий стал шестым украинским чемпионом мира по боксу.
Как это было 19-летний украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале россиянина
Наши болельщики ждали этой победы четыре года! Поздравляю Юрия с "золотом" и желаю дальнейших достижений на спортивном пути!,
– отметил Зеленский.
Также Зеленский отметил работу наставника Захареева – Игоря Юрескула.
"Хочу отдельно поблагодарить заслуженного тренера Украины Игоря Юрескула, который не только подарил Юрию путевку в спортивную жизнь, но и воспитал настоящего чемпиона!", – резюмировал президент.
Юрий Захареев и Игорь Юрескул / Фото facebook.com/zelenskiy95
Кроме Захареева, чемпионами мира становились пятеро украинцев:
- Василий Ломаченко (2009, 2011);
- Тарас Шелестюк (2011);
- Евгений Хитров (2011);
- Александр Усик (2011);
- Александр Хижняк (2017).
Текст публикации Владимира Зеленского
Украинская школа бокса в очередной раз доказала свой высокий уровень! 19-летний Юрий Захареев одержал победу на чемпионате мира по боксу, который состоялся в Белграде. В весовой категории до 71 килограмма наш боец уверенно одолел россиянина, 28-летнего Вадима Мусаева.
Юрий стал самым молодым украинским чемпионом по боксу. Наши болельщики ждали этой победы четыре года! Поздравляю Юрия с "золотом" и желаю дальнейших достижений на спортивном пути!
Хочу отдельно поблагодарить заслуженного тренера Украины Игоря Юрескула, который не только подарил Юрию путевку в спортивную жизнь, но и воспитал настоящего чемпиона!