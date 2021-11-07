Тотальное преимущество украинца
Российский боксер Вадим Мусаев в финале не стоял перед крепким кулаком Юрия Захареева. Украинский боксер провел 3-раундовый поединок в весовой категории до 71 килограмма.
К теме 19-летний украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале россиянина
Украинец получил звание чемпиона мира по единогласному решению судей. 19-летний Захареев принес Украине первую золотую медаль с 2017 года. Тогда награду высшей пробы завоевал Александр Хижняк, который стал серебряным призером Олимпиады в Токио.
- До этого 19-летний боксер уже получил звание чемпиона мира и Европы среди юношей, чемпиона Европы среди юниоров.
Видео финального боя Юрия Захареева