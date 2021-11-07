Тотальное преимущество украинца

Российский боксер Вадим Мусаев в финале не стоял перед крепким кулаком Юрия Захареева. Украинский боксер провел 3-раундовый поединок в весовой категории до 71 килограмма.

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Украинец получил звание чемпиона мира по единогласному решению судей. 19-летний Захареев принес Украине первую золотую медаль с 2017 года. Тогда награду высшей пробы завоевал Александр Хижняк, который стал серебряным призером Олимпиады в Токио.

До этого 19-летний боксер уже получил звание чемпиона мира и Европы среди юношей, чемпиона Европы среди юниоров.

Видео финального боя Юрия Захареева