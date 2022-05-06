Как вы думаете, что скажет Усик, – промоутер Джошуа заинтересовывает украинца гонораром

Уже летом 2022 поклонники бокса должны увидеть второй поединок за участие Александра Усика и Энтони Джошуа. Сейчас команды боксеров договариваются о месте и точной дате реванша.

Преимущество Саудовской Аравии

Эдди Хирн рассказал, почему поединок между Усиком и Джошуа может не состояться в Великобритании. Стороны должны рассматривать более выгодную в плане финансовой части страну.

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По мнению промоутера, реванш между боксерами состоится в Саудовской Аравии.

Как вы думаете, что скажет Усик, когда предложу ему – или бой в Лондоне, или в другом месте, но гонорар в четыре раза больше?

– сказал прооутер британца.

Еще раньше Александр Красюк, промоутер украинца, опроверг слухи о безумном гонораре от шейхов. Вроде бы они готовы заплатить очень солидный гонорар за то, чтобы Усик и Джошуа вышли на ринг в Саудовской Аравии.

Благодаря реваншу Усик хочет собрать для родной Украины около миллиона долларов. Александр уже создал благотворительный фонд, который будет помогать украинским беженцам, пострадавшим от войны.

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