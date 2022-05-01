Арум: Все похоже, что Усик сделает то же самое
Кажется, что Боб Арум просто спутал даты. До этого промоутер британского боксера Эдди Хирн несколько раз заявлял, что поединок состоится 23 июля, а не 25-го, как сказал глава Top Rank.
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Однако Арум уверен, что Энтони Джошуа ждет поражение.
Это сражение пройдет 25 июля. Организация реванша Усика из Джошуа – это работа Эдди Хирна. Я уверен, это очень хороший поединок. Я уверен, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет. Откровенно говоря, все похоже, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа,
– сказал промоутер.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- Пока стороны еще договариваются о реванше, но переговоры находятся уже на последней стадии. Согласуют дату и место поединка.
- По словам промоутера Энтони Джошуа, боксеры могут выйти на ринг в Великобритании или в Саудовской Аравии. Эдди Хирн добавил, что во втором бою украинец увидит совсем другого британца.
- Благодаря реваншу Усик может собрать около одного миллиона долларов для Украины. Боксер запустит перед поединком 2000 специальных токенов (NFT).
- Украинец заверил, что готовит сюрпризы для британского соперника.