Красюк: Усик – это личность планетарного масштаба

В СМИ появилась информация, что шейхи из Саудовской Аравии могут заплатить 120 миллионов долларов гонорара за второе сражение против Джошуа. Промоутер Александр Красюк опроверг эти слухи.

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Промоутер украинского боксера назвал своего подопечного личностью планетарного масштаба, у которого безумная аудитория по всей планете. Благодаря спорту Усик прославляет родную Украину и показывает всем несокрушимость украинского народа.

"Усик – это личность планетарного масштаба. Его аудитория измеряется сотнями миллионов людей на всей планете. Спорт глобальный, и у Саши есть уникальная возможность и мировая трибуна для того, чтобы призвать весь мир объединится вокруг Украины с целью остановить войну и вернуть мир в нашем Вся планета должна знать, что Украина – это страна свободных, сильных, высокодуховных и волевых людей. Мало кто имеет возможности донести такие месседжи. И Александр делает это через спорт», – рассказал промоутер.

"Принял непростое, но правильное решение"

Красюк прокомментировал решение Усика покинуть Украину во время войны ради реванша против Джошуа. По его словам, такой поступок был сложным для боксера, с первых дней войны пополнившего ряды терробороны Киевской области.

Александр принял непростое, но верное решение. Его цель выходит далеко за пределы ринга. Нравственный дух на высоте, мотивация зашкаливает. С Божьей помощью победим,

– признался Красюк.

Промоутер украинского чемпиона мира не исключил, что бой против Энтони может принять Саудовская Аравия, но он отрицает гонорар в 120 миллионов долларов.

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