Украинцы вошли в десятку лучших
Авторитетное издание The Ring обновило свой рейтинг лучших боксеров современности. Список не поделен на весовые категории.
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В рейтинге нашлось место сразу двум украинским боксерам. На второй позиции расположился чемпион мира по тяжелым весам по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO Александр Усик. Украинец уступил только Саулю Канело Альваресу.
Тройку лучших замкнул Теренс Кроуфорд. Наяо Иноуэ занимает четвертое место.
Топ-4 лучших боксеров современности / Скриншот из The Ring
Еще одним украинцем в десятке лучших стал Василий Ломаченко – 7-е место. Боксер триумфально вернулся на ринг после поражения Теофимо Лопеса. Боксер из Украины победил Массаиоши Накатани и Ричарда Комми.
Ломаченко попал в топ-10 / Скриншот из The Ring
Топ-10 рейтинга P4P от The Ring
- Сауль Альварес
- Александр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Эррол Спенс
- Хуан Франциско Эстрада
- Василий Ломаченко
- Джош Тейлор
- Роман Гонсалес
- Казуто Иока
Усик вернулся в бокс, а Ломаченко защищает Украину от врага
- Украинские боксеры приняли кардинально разные решения во время войны в Украине. Василий Ломаченко отказался от поединка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджом Камбососом. Украинец не покинет родную страну, мужественно воюющую против России.
- Ломаченко с первых дней полномасштабного вторжения врага в Украину вступил в территориальную оборону родного Белгород-Днестровского.
- Усик тоже в терробороне столицы Украины, но вскоре покинул родную территорию. Александр объяснил это тем, что на ринге он принесет стране больше пользы, чем вне его.
- Уже скоро команда украинца должна ударить по рукам с представителями Энтони. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш Усик – Джошуа должен пройти 23 июля 2022 года. Рассматривают два места проведения поединка – Саудовскую Аравию и Великобританию.
- В боксерском сообществе предпочитают именно украинский боксер. Там уверены, что Энтона будет ждать второе поражение подряд