Украинцы вошли в десятку лучших

Авторитетное издание The Ring обновило свой рейтинг лучших боксеров современности. Список не поделен на весовые категории.

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В рейтинге нашлось место сразу двум украинским боксерам. На второй позиции расположился чемпион мира по тяжелым весам по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO Александр Усик. Украинец уступил только Саулю Канело Альваресу.

Тройку лучших замкнул Теренс Кроуфорд. Наяо Иноуэ занимает четвертое место.


Топ-4 лучших боксеров современности / Скриншот из The Ring

Еще одним украинцем в десятке лучших стал Василий Ломаченко – 7-е место. Боксер триумфально вернулся на ринг после поражения Теофимо Лопеса. Боксер из Украины победил Массаиоши Накатани и Ричарда Комми.


Ломаченко попал в топ-10 / Скриншот из The Ring

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring

  1. Сауль Альварес
  2. Александр Усик
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Наоя Иноуэ
  5. Эррол Спенс
  6. Хуан Франциско Эстрада
  7. Василий Ломаченко
  8. Джош Тейлор
  9. Роман Гонсалес
  10. Казуто Иока

Усик вернулся в бокс, а Ломаченко защищает Украину от врага