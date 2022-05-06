Перевага Саудівської Аравії

Едді Хірн розповів, чому поєдинок між Усиком та Джошуа може не відбутись у Великій Британії. Сторони повинні розглядати більш вигідну у плані фінансової частини країну.

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На думку промоутера, реванш між боксерами відбудеться у Саудівській Аравії.

Як ви думаєте, що скаже Усик, коли запропоную йому – або бій у Лондоні, або в іншому місці, але гонорар в чотири рази більший?,

– сказав прооутер британця.

Ще раніше Олександр Красюк, промоутер українця, спростував чутки про шалений гонорар від шейхів. Начебто вони готові заплатити дуже солідний гонорар за те, щоб Усик та Джошуа вийшли на ринг у Саудівській Аравії.

Завдяки реваншу Усик хоче зібрати для рідної України близького одного мільйона доларів. Олександр вже створив благодійний фонд, який допомагатиме українським біженцям, які постраждали від війни.

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