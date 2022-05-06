Перевага Саудівської Аравії
Едді Хірн розповів, чому поєдинок між Усиком та Джошуа може не відбутись у Великій Британії. Сторони повинні розглядати більш вигідну у плані фінансової частини країну.
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На думку промоутера, реванш між боксерами відбудеться у Саудівській Аравії.
Як ви думаєте, що скаже Усик, коли запропоную йому – або бій у Лондоні, або в іншому місці, але гонорар в чотири рази більший?,
– сказав прооутер британця.
Ще раніше Олександр Красюк, промоутер українця, спростував чутки про шалений гонорар від шейхів. Начебто вони готові заплатити дуже солідний гонорар за те, щоб Усик та Джошуа вийшли на ринг у Саудівській Аравії.
Завдяки реваншу Усик хоче зібрати для рідної України близького одного мільйона доларів. Олександр вже створив благодійний фонд, який допомагатиме українським біженцям, які постраждали від війни.
Головне про реванш Усик – Джошуа
- Наразі сторони ще офіційно не домовились про реванш, але усе до цього вже йде. Перемовини вже на фінішній прямій. Команди домовляються про точну дату та місце проведення поєдинку.
- Усик заради цього бою покинув Україну, де був у лавах територіальної оборони Київської області. Рідна країна боксера продовжує мужньо воювати за свою територіальну цілісність та свободу народу проти окупантів. Таке рішення Олександра прийняли неоднозначно. Були такі, що підтримали боксера, але були й ті, хто вщент розкритикував виїзд Усика за кордон.
- Усик пояснив такий вчинок тим, що він на ринзі більше допоможе країні, ніж поза його межами.
- За словами промоутера Джошуа, реванш відбудеться 23 липня 2022 року.
- Перед реваншем перевагу віддають українцю. На думку боксерської спільноти, Олександр вдруге переможе суперника з Великої Британії. На стороні Усика навіть глава Top Rank Боб Арум.
- Джошуа запевнив, що не чекає легкої прогулянки. Ентоні хоче відправити українця у нокаут.
- Українець у свою чергу вже готує сюрпризи для британського опонента.