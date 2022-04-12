Усик будет поддерживать ВСУ и украинцев

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO решил напрямую помочь всем землякам, нуждающимся в помощи во время войны. Новосозданный фонд Александра Усика будет поддерживать ВСУ.

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Боксер записал видео, в котором кратко рассказал о своем фонде. В ролике Усик говорит на украинском языке.

Дорогие друзья, всем добрый день. Моя команда и я сделали фонд, который будет помогать людям, которые остались без дома и нуждающимся в помощи. Мы будем помогать терробороне, воинам ВСУ. Всем хочу пожелать здоровья, счастья и радости. Помолимся, все у нас будет слава Богу. К победе – вместе,

– сказал Усик.

Видеообращение Усика

Напомним, что Усик был в терробороне столицы Украины, но со временем уехал за границу, чтобы принести стране победу на спортивном фронте. Александр будет готовиться к реваншу против Энтони Джошуа. Но пока еще нет официального подтверждения по поводу поединка против британца.

Полный текст публикации из инстаграммы Усика

Usyk Foundation – это благотворительный фонд, созданный для помощи армии и украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Сегодня наши воины мужественно борются за наше общее завтра, не щадя ни сил, ни собственных жизней.

из-за войны тысячи украинцев потеряли родных и близких, а также многие остались без крова, без работы и самых необходимых для жизни вещей.

Поэтому наша задача – предоставить адресную помощь тем, кто в ней действительно нуждается в это непростое время!