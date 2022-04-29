Усик: Многие люди в Украине сейчас нуждаются в помощи

Непобедимый украинский боксер рассказал, как собирается использовать реванш для помощи украинцам, пострадавшим от войны с Россией. Александр Усик планирует выпустить 2000 специальных токенов (NFT).

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Благодаря такой инициативе чемпион мира предоставит своим землякам финансовую помощь. Токены будут опубликованы накануне второго боя против Энтони Джошуа.

Интересно, что один из покупателей NFT сможет стать владельцем двух билетов на реванш с участием Усика.

Александр таким вариантом попытается собрать для земляков около 1 миллиона долларов.

Многие люди в Украине сейчас нуждаются в помощи. Я думаю, что как только будут выпущены эти токены, многие на самом деле получат помощь. Это будут люди, которым она действительно нужна,

– ответил Усик.

Усик готовится к реваншу, но не забывает о земляках