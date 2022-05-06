Преимущество Саудовской Аравии

Эдди Хирн рассказал, почему поединок между Усиком и Джошуа может не состояться в Великобритании. Стороны должны рассматривать более выгодную в плане финансовой части страну.

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По мнению промоутера, реванш между боксерами состоится в Саудовской Аравии.

Как вы думаете, что скажет Усик, когда предложу ему – или бой в Лондоне, или в другом месте, но гонорар в четыре раза больше?
– сказал прооутер британца.

Еще раньше Александр Красюк, промоутер украинца, опроверг слухи о безумном гонораре от шейхов. Вроде бы они готовы заплатить очень солидный гонорар за то, чтобы Усик и Джошуа вышли на ринг в Саудовской Аравии.

Благодаря реваншу Усик хочет собрать для родной Украины около миллиона долларов. Александр уже создал благотворительный фонд, который будет помогать украинским беженцам, пострадавшим от войны.

Главное о реванше Усик – Джошуа

  • Пока стороны еще официально не договорились о реванше, но все к этому уже идет. Переговоры уже на финишной прямой. Команды договариваются о точной дате и месте проведения поединка.
  • Усик ради этого боя покинул Украину, где находился в рядах территориальной обороны Киевской области. Родная страна боксера продолжает сражаться за свою территориальную целостность и свободу народа против оккупантов. Такое решение Александра приняли неоднозначно. Были поддержавшие боксера, но были и те, кто полностью раскритиковал выезд Усика за границу.
  • Усик объяснил такой поступок тем, что он на ринге больше поможет стране, чем за его пределами.
  • По словам промоутера Джошуа, реванш состоится 23 июля 2022 года.
  • Перед реваншем предпочтение отдают украинцу. По мнению боксерского сообщества, Александр во второй раз победит соперника из Великобритании. На стороне Усика даже глава Top Rank Боб Арум.
  • Джошуа заверил, что не ожидает легкой прогулки. Энтони хочет отправить украинца в нокаут.
  • Украинец, в свою очередь, уже готовит сюрпризы для британского оппонента.