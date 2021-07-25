Вторая медаль для Украины, первый рекорд: итоги второго дня Олимпиады-2020

Сборная Украины одержала вторую медаль на Олимпиаде-2020 – бронзовым призером стал Игорь Рейзлин. На Олимпиаде-2020 установлен первый олимпийский рекорд

Вторая медаль для Украины

Сборная Украины одержала вторую медаль на Олимпиаде. Бронзовым призером стал Игорь Рейзлин. Шпажист победил в бою за третье место итальянца Андреа Сантарелли.

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Для Игоря Рейзлина – это первая Олимпиада, несмотря на то, что ему 37 лет. А для сборной Украины – первая медаль на олимпиаде в мужской шпаге.

Досадные неудачи

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая прекратил свои выступления в 1/8 финала Олимпиады-2020. Выступление в Токио может стать последним крупным турниром для опытного спортсмена.

Украинка Елена Костевич была близка к своей четвертой награде Олимпийских игр в карьере. Однако в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров остановилась на досадном 4 месте.

Дарья Белодед после Олимпиады заявила, что хочет немного отдохнуть от соревнований. Сколько продлится этот отдых – пока неизвестно.

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Первые рекорды

На Олимпийских играх в Токио свою борьбу за награды начали пловцы. В финале эстафеты 4х100 метров австралийские пловчихи завоевали "золото" с мировым рекордом.

Два олимпийских рекорда установил и китайский тяжеловес Лиюн Чен. Он выступает в весовой категории до 67 кг. В толчке он взял вес 187 кг. В целом – 332 кг. Оба показателя – олимпийские рекорды. Ему же принадлежит и мировой рекорд в сумме (339 кг), который он установил еще в 2019 году.

Японец Хоригоме – первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу.

Прерванная серия США

Сборная США по баскетболу неожиданно проиграла стартовый матч Франции. Хотя перед большим перерывом побеждала с разницей в 8 очков.

Для американских баскетболистов это первое поражение за 17 лет на Олимпиадах. Последний раз они проигрывали в Афинах-2004, когда стали лишь бронзовыми призерами. А после этого выиграли 25 матчей подряд.

Результаты

Стрельба из лука, женщины

Южная Корея ОКР Германия

Шоссейный велоспорт, женщины

Анна Кисенгофер (Австрия) Аннемик ван Влетен (Нидерланды) Элиза Лонго Боргини (Италия)

Прыжки в воду, синхронные, женщины, 3 метра

Китай Канада Германия

Фехтование, женщины, рапира

Ли Кифер (США) Инна Дериглазова (ОКР) Лариса Коробейникова (ОКР)

Фехтование, мужчины, шпага

Роман Каннон (Франция) Гергели Шиклоши (Венгрия) Игорь Рейзлин (Украина)

Дзюдо, мужчины, до 66 кг

Абэ Хифуми (Япония) Важа Маргвелашвили (Грузия) Даниэль Карньнин (Бразилия) Баул Ан (Южная Корея)

Дзюдо, женщины, до 52 кг

Ута Абэ (Япония) Аманда Бушар (Франция) Челси Джилес (Великобритания) Одетте Джуффрида (Италия)

Стрельба, 10 м, пневматический пистолет, женщины

Виталина Бацарашкина (ОКР) Антоанета Костадинова (Болгария) Ранксин Цзян (Китай)

Стрельба, 10 м, пневматическая винтовка, мужчины

Юто Хоригоме (Япония) Келвин Хоэфлер (Бразилия) Джаггер Итон (США)

Плавание, 400 метров смешанным стилем, мужчины

Чейз Калиш (США) Джей Литерленд (США) Брэндон Смит (Австралия)

Плавание, 400 метров вольным стилем, мужчины

Ахмед Хафнауи (Тунис) Джек Маклафлин (Австралия) Киран Смит (США)

Плавание, 400 метров смешанным стилем, женщины

Юи Охаси (Япония) Эмма Вейант (США) Гали Фликингер (США)

Плавание, 4x100 метров вольным стилем, женщины

Австралия Канада США

Тхэквондо, мужчины, до 68 кг

Улугбек Рашитов (Узбекистан) Брэдли Синдэн (Великобритания) Шуай Джао (Китай) Хакан Речбер (Турция)

Тхэквондо, женщины, до 57 кг

Анастасия Золотич (США) Татьяна Минина (ОКР) Хатидже Кюбра Илгун (Турция) Чиа-Линг Ло (Тайвань)

Тяжелая атлетика, мужчины, до 61 кг

Фабина Ли, (Китай) Эко Юли Ираван (Индонезия) Игорь Сон (Казахстан)

Тяжелая атлетика, мужчины, до 67 кг