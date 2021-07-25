Нефартовые Олимпийские игры
33-летний украинец был одной из надежд Украины на медали по дзюдо. В весовой категории до 66 килограммов Георгий Зантарая остановился на стадии 1/8 финала.
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В шаге от четвертьфинала дзюдоист проиграл словенцу Андриану Гамбочу. Соперник воспользовался ошибкой украинца и вышел в 1/4 Олимпийских игр. Зантарая завершил свои выступления в Токио. Георгий потерпел неудачу на третьей Олимпиаде подряд.
Обидчик Георгия в четвертьфинале встретится с южнокорейцем Ан Ба Улом.
Короткий путь Зантараи на Олимпиаде-2020
Первым соперником украинца был испанец Мартин Альберто Гайнеро. Стартовая схватка и сразу сверхсложный экзамен.
Испанский дзюдоист уступал Зантарая, но все никак не давал провести восторг украинцу. Их бой перешел в голден скор (до первого результативного приема). Георгий вышел в следующий круг лишь после трех предупреждений соперника.