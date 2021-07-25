Рейзлин принес первую в истории Украины медаль на Олимпиаде в мужской шпаге. О личной жизни и спортивной карьере олимпийца читайте дальше.

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Фехтовать Рейзлин начал еще с 8 лет. Однако шпажист выделяется среди других спортсменов тем, что пик карьеры пришелся на его средние годы.

Сейчас он является третьим в мировом рейтинге Международной федерации фехтования в дисциплине "шпага". Хотя раньше, за почти 20 лет выступлений, он не пробивался даже в 20-ку лучших.

Спортивный путь шпажиста

До 2017 года Рейзлин получил всего 2 индивидуальные награды международного уровня – бронзовые медали на этапах Кубка мира:

В 2004 году в Словакии,

В 2009 году в Германии.

2017 год стал для 33-летнего украинского спортсмена переломным. После получения "бронзы" на Кубке мира в Швейцарии его карьера пошла вверх.

Самый тяжелый поединок в жизни

В 2019 году Рейзлин одержал свою самую крупную победу – "бронзу" на чемпионате мира. Сам шпажист говорит, что это был самый тяжелый поединок в жизни, так как на пути к победе ему пришлось побороться со своим кумом – лидером мужской сборной Украины по фехтованию Богданом Никишиним.

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Со своим фехтовать всегда сложно, а с таким бойцом, как Богдан, – вообще ужас. Но дружба дружбой, а в личных соревнованиях мы все являемся соперниками,

– рассказывал Рейзлин.

В 2020 году спортсмен дополнил свою коллекцию "бронзой" Гран-при в Будапеште. В 2021 году на Кубке мира в России украинец победил действующего чемпиона мира и получил золотую медаль.



Рейзлин на Олимпиаде-2020 / Фото EPA

Рейзлин в сборной по фехтованию на шпагах

Игоря можно назвать лидером украинской мужской сборной по фехтованию на шпагах. За последние годы спортсмены завоевали серебряные медали на чемпионатах мира в России и Венгрии.

Сегодня сборная входит в тройку лучших в мире по рейтингу FIE. Украинцы уступили только итальянцам и французам.



Украинская сборная по фехтованию на шпагах одна из лучших в мире / Фото Tribuna

"Бронза" на Олимпиаде-2020

25 июля 2021 года Рейзлин получил для Украины вторую "бронзу" на Олимпийских играх. В полуфинале он уступил французу Роману Каннону, поэтому дальше мог соревноваться только за третье место.

В матче за "бронзу" украинец победил итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

Посвящаю победу всей своей семьи. Папе, маме. Мама за меня больше всех переживает в этом мире. Жене, детям, бабушке. Всей своей семье,

– поделился шпажист.

Кстати, Рейзлин впервые принял участие в Олимпиаде. Спортсмен говорил, что, если бы о его пути на Олимпийских играх снимали фильм, то это был бы "триллер с элементами комедии".

Личная жизнь Рейзлина

Родился Игорь в молдавском городе Бендеры в семье тренеров по фехтованию. Отец спортсмена – мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины Дмитрий Рейзлин. Он до сих пор тренирует Игоря.



Тренером Игоря Рейзлина является его отец / Фото Tribuna

О том, чтобы стать олимпийским чемпионом, Рейзлин мечтал с самого детства. Впервые соревнования он посмотрел по записи. После того следил за турнирами по фехтованию, а иногда еще и за легкой атлетикой.

Теперь шпажист живет в Киеве и воспитывает двоих сыновей. Девизом жизни он называет слова: "Самое важное – не то, сколько раз ты упал, а сколько раз ты поднялся после этого".

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