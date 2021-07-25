Не опускает рук

36-летняя спортсменка прокомментировала свое выступление в Токио. Елена Костевич отметила поддержку украинцев, которую чувствует даже в Токио.

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Начинать трудно, это первый старт. В квалификации сложно было поймать волну спокойствия. Надеюсь, весь адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее,

– сказала Костевич.

Украинка будет иметь еще один шанс на награды Олимпиады-2020. В Японии Костевич уже 29 июля поборется за выход в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

Напомним, что Елена вышла в финал из пневматического пистолета с 10 метров. Наша спортсменка попала в четверку лучших, но из-за неудачных попыток покинула борьбу в шаге от наград. Костевич повторила судьбу Павла Коростылева, который 24 июля завершил свои выступления также на 4 месте.

Выступления Костевич на Олимпийских играх