Не опускает рук
36-летняя спортсменка прокомментировала свое выступление в Токио. Елена Костевич отметила поддержку украинцев, которую чувствует даже в Токио.
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Начинать трудно, это первый старт. В квалификации сложно было поймать волну спокойствия. Надеюсь, весь адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее,
– сказала Костевич.
Украинка будет иметь еще один шанс на награды Олимпиады-2020. В Японии Костевич уже 29 июля поборется за выход в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.
Напомним, что Елена вышла в финал из пневматического пистолета с 10 метров. Наша спортсменка попала в четверку лучших, но из-за неудачных попыток покинула борьбу в шаге от наград. Костевич повторила судьбу Павла Коростылева, который 24 июля завершил свои выступления также на 4 месте.
Выступления Костевич на Олимпийских играх
- До Токио Костевич трижды поднималась на пьедестал Олимпиады. В 2004 году украинка стала олимпийской чемпионкой в Афинах из пневматического пистолета с 10 метров.
- 2012 год стал не менее успешным – две бронзовые награды. Костевич завоевала медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и малокалиберного пистолета с 25 метров. Как раз в этой дисциплине украинка будет иметь еще один шанс в Токио.