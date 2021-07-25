Записал себя в историю Олимпиады

Лучшие скейтбордисты мира поборолись на японской земле за награды Олимпийских игр. Японец Юто Хоригоме навсегда записал свою фамилию в историю соревнований.

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Японский спортсмен стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу. 22-летний спортсмен опередил ближайшего конкурента, которым был бразилец Кельвин Хофер, на 1,08 балла. Третью ступень пьедестала занял представитель США Джаггер Итон – 35,35.

Призеры

Юто Хоригоме (Япония) – 37,18

Кельвин Хофер (Бразилия) – 36,15

Джаггер Итон (США) – 35,35

Видео с соревнований