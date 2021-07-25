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Олимпийский призер, лейтенант Вооруженных сил Украины и народный депутат. Все это помещается в одном спортсмене Жане Беленюке. 30-летний спортсмен – один из самых титулованных борцов в греко-римском стиле из Украины.
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До июня 2019 года о Беленюке узнавали только после побед на международных соревнованиях. Жан поднимал "сине-желтый" флаг выше остальных на чемпионате Европы и мира. Также украинец получил одну из наиболее важных в своей карьере медалей – "серебро" Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
- Кроме спортивной и политической карьер Жан снимался в клипе "Гни свою линию" рэп-исполнителя Ярмака.
9 июня 2019 года борец сменил трико на классический костюм. Беленюк был объявлен кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" под №10 в списке. Много критики вылилось на Жана после такого решения. Казалось, что Украина потеряла одну из надежд на медали Олимпиады в Токио.
Однако Беленюк не собирался завершать спортивную карьеру. Он в статусе депутата победил на престижном гран-при в Хорватии. А в апреле 2021 года Беленюк получил "бронзу" Чемпионата Европы, который состоялся в Варшаве (Польша).
Бизнес-леди или каратистка, которая переписала историю
Анжелика Терлюга – лучшая каратистка не только Украины, а и планеты. Украинка стала первой из украинцев, кто отобрался на дебютную Олимпиаду для каратэ. Однако пандемия коронавируса принесла немало неожиданных поворотов в жизни девушки.
Однажды спортсменка призналась, что начала карьеру фитнес-директора. Новый этап в жизни каратистки начался 1 ноября 2020 года. Анжелика долго колебалась, рассказывать ли всем о новой работе во времена, когда не было соревнований.
Сначала голова шла кругом от такого обилия информации. Последний раз я сидела за компьютером, когда писала диплом в университете. Но этап "бумажной работы" я изучила достаточно быстро,
– написала Терлюга в инстаграме.
Самым тяжелым для чемпионки Европы на новой должности была коммуникация с людьми. Анжелика уже успела открыть новый зал, в который она и ее замечательная команда вложила всю душу.
Я люблю свою работу. Я искренне горжусь каждым тренером, который работает в нашей сети и делает этот мир лучше и более спортивным. Спасибо судьбе за новые повороты и возможности,
– каратистка не сдержала эмоций.
Мировые модельеры проливают слезы из-за Белодед
Дзюдоистка Дарья Билодид отмечается своими модельными чертами лица. Спортсменка могла бы легко составить достойную конкуренцию топовым моделям планеты. Дарью часто называют моделью, которая выбрала кимоно. Однако вне соревнований и тренировок Белодед участвует в роскошных съемках. Видно, что объектив камеры любит красивую спортсменку.
- Дзюдоистка только недавно похвасталась дипломом бакалавра Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Об одной из лучших спортсменок страны даже был снят фильм под названием "Анаконда", премьера которого состоялась в конце августа 2020 года.
У Белодед чувствуется вкус к стилю в красивых вещах. Украинская спортсменка постоянно радует своих подписчиков красивыми фотографиями в инстаграме.
Лицо бренда и рекламные съемки
Белодед неоднократно приглашали на рекламные съемки MitsubishiMotors в Украине.
Дзюдоистка – амбассадор японской компании Aesthetic TBC. Фирма предоставляет косметические услуги и создает средства ухода за кожей.
Дарья также стала лицом одной из крупнейших платежных систем мира VISA Inc.
Депутат с самым узнаваемым лицом в мире каратэ
32-летний львовянин Станислав Горуна является одним из лучших спортсменов не только города, но и Украины. Каратист выступает в "категории смерти" – самой сложной и самой насыщенной топ-звездами мирового каратэ категории – 75 кг.
Стоит внимания Олимпиада-2020: общий медальный зачет
Горуна стал первым украинским каратистом, который завоевал медаль на чемпионате мира среди взрослых ("бронза" в городе Бремен, 2014 год). Время пандемии тоже немного изменило жизнь спортсмена. Станислав в 2020 году избрался депутатом Львовского районного совета от партии "Самопомич".
В 2019 году Горуна был лицом компании "Моршинская". Интересно, что спортсмен не только капитан мужской сборной Украины, но и в свое время стал одним из персонажей онлайн-игры "KARATE-DO".
Милый папочка
Каратист – победитель Европейских игр, чемпион и многократный призер Европы. Больше 10 раз поднимался на пьедестал престижной Премьер-Лиги (K1 Premier League). Также его кандидатуру неоднократно называли лучшей среди спортсменов Львовщины. В 2014 году стал спортсменом года.
Горуна вместе с женой воспитывают сына Льва, который стал настоящей маленькой звездочкой инстаграм-страницы спортсмена. Милость этих фото просто зашкаливает.
Звезда инстаграма – Марина Бех-Романчук
Соцсети – инструменты спортсменов, которые помогают им популяризировать их вид спорта и, в частности, самих атлетов. Среди топовых пользователей инстаграма следует выделить Марину Бех-Романчук – лучшую прыгунью в длину в Украине.
Украинская красотка часто делится в инстаграме красивыми фотографиями и видео из личной жизни, сочетая их с фото с тренировок и соревнований. Бех-Романчук призналась, что много внимания уделяет красивому кадру и не будет выкладывать в соцсети какое попало фото.
Марина уделяет много времени и своей физической подготовке, которую поклонники могут оценить по фотографиям в соцсетях. Бех-Романчук отмечается своей отличной формой, которой позавидуют многие топовые украинские спортсмены и не только.
"Танцы со звездами" от топовых спортсменок в ТікТок
Одними из наиболее активных пользовательниц ТикТок являются первая ракетка Украины Элина Свитолина, прыгунья в высоту Ярослава Магучих и борчиха Оксана Ливач.
Шестая ракетка мира полностью открылась для своих фанатов после того, как начала встречаться с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Пара создала совместный аккаунт в инстаграме g.e.m.s.life, где стало заметно, как меняется Элина. Теннисисты делились общими фотографиями и забавными видео, которые не раз поднимали настроение фанатам. Кроме того украинка еще и зарегистрировалась в ТикТок. Там есть и ее муж Монфис. Добавим, что пара является одной из самых веселых семей в теннисном мире.
Свитолина очень часто публикует там свои танцы или записывает разговорные видео. Ее ролики собирают немалую аудиторию, которая растет и в инстаграме. Своими забавными видео Элина делится в других соцсетях. Следует отметить, что больше всего ее соцсети наполнялись контентом во времена жесткого карантина.
Покоряет не только планку
Не менее активно записывает видео и открытие последних лет в мире спорта – Ярослава Магучих. 19-летняя легкоатлетка имеет танцевальные способности, которые активно показывает в соцсетях.
Спортсменка не только успевает покорять вершины легкой атлетики, но и активно ведет свои страницы. Украинка приобщает к своим роликам сестру Анастасию.
Ярослава Магучих тоже может похвастаться модельной внешностью. Спортсменка даже приняла участие в съемке для украинского издания американского журнала моды и стиля Vogue. Легкоатлетка поделилась счастливыми эмоциями после такой крутой возможности.
За страницей в инстаграме Магучих уже следят более 54,5 тысяч подписчиков. И это украинка еще не приняла участие в Олимпиаде-2020 в Токио, где считается одной из фавориток соревнований. Украина уже с нетерпением ждет момента, когда увидит Ярославу в секторе в Японии.
Талантливый человек – талантлив во всем
Еще одной активной пользовательницей соцсетей является борчиха свободного стиля Оксана Ливач. 24-летняя уроженка Долины (Ивано-Франковская область) активно популяризирует свой вид спорта в Украине. Девушка часто делится философскими размышлениями и даже комментировала в прямом эфире в инстаграме соревнования.
Кажется, еще немного и спортсменка смело может подаваться в мир журналистики. Возможно, о такой карьере Оксане следует задуматься после завершения карьеры.
Как она призналась в эксклюзивном интервью для Спорт 24, танцы – это хобби. Борчиха любит танцевать, именно так ее безудержная энергия выходит наружу. Оксана дважды участвовала в Олимпийском батле (Olimpic Battle), где она показывала звездам шоу-бизнеса навыки борьбы. А звездные гости учили спортсменку танцевать и снимать классные видео в тиктоке.
- Гостями таких батлов были владелец продакшн-компании Maq Entertainment Ираклий Макацария и актер Арам Арзуманян.