Василий Ломаченко: путь к олимпийскому золоту, бойцу терробороны и пророссийскому рупору УПЦ МП

Боксер Василий Ломаченко действительно может считаться феноменом в спортивном мире. Дважды олимпийский чемпион по боксу, обладатель чемпионских поясов. Но его внеспортивные поступки вызывают немало вопросов.

Бокс и танцы: детство Василия Ломаченко

Василий Ломаченко родился 17 февраля 1988 года в городе Белгород-Днестровский в Одесской области. Отец – тренер в боксерском клубе, мать – профессиональная акробатка, мастер спорта. В такой семье парень не мог обойти спортивную карьеру, поэтому начал тренировку под пристальным контролем папы, сообщает 24 Канал.

К теме В 1997 году отец Ломаченко загадал желания – олимпийского чемпиона, а сын исполнил желание: видео

По словам Анатолия Ломаченко, сначала он не хотел, чтобы его сын был профессиональным боксером, а просто воспитывал настоящего мужчину. Поэтому парень с ранних лет не только боксировал на ринге, но и занимался греблей, футболом и самбо.

На ринге будущий чемпион был с 4 лет, а уже в 6 лет Василий Ломаченко провел свой первый бой на международном турнире "Надежда". Тогда будущий чемпион сражался с парнем, который бил на 2 года старше и на 5 килограммов тяжелее. Официально Василий Ломаченко выиграл, однако чтобы не огорчать соперника, результатом поединка стала ничья.



Василий Ломаченко в детстве

Этот бой я выиграл, но нам сделали ничью, чтобы парень не расстраивался. Это потом мне так объяснил отец,

– вспоминал Василий Ломаченко.

Помимо спорта, Василий Ломаченко занимался танцами. Этот кружок будущий чемпион ненавидел, но ходил туда в течение 3 лет, потому что отец пригрозил, что выставит его за дверь боксерского клуба.

Я вообще ненавидел танцевать. Мне не нравилось это,

– вспоминает Василий Ломаченко.

Однако занятия танцами дали результаты: в профессиональном боксе Ломаченко настолько быстро и легко маневрирует, словно танцует на ринге. Это часто становится причиной проигрыша соперника, который не может спрогнозировать следующий шаг боксера. А в юные годы Василий Ломаченко даже воспроизводил движения легендарного Роя Джонса, приплясывая на ринге.

Двухразовый Олимпийский чемпион

Первым весомым шагом к признанию было участие в Олимпиаде-2008, проходившей в Пекине. Тогда Ломаченко беспрепятственно преодолел старого соперника еще с юниорских лет – россиянина Альберта Селимова. После этого поединка у всех боксеров, которые становились в бой с Ломаченко, не было шансов, настолько украинец был убедителен в каждом движении. А решающий поединок завершился досрочно, потому что в первом раунде Василий трижды нокаутировал соперника и стал Олимпийским чемпионом.

В Украине Василий Ломаченко вернулся звездой, а Белгород-Днестровский стал городом, который не просто славится историей, а воспитал титулованного боксера. Ведь в Пекине парень впервые получил Кубок Велла Баркера, которым награждают лучшего боксера вне зависимости от весовой категории.

Потом Василий Ломаченко принял участие в еще одной Олимпиаде, состоявшейся в Лондоне в 2012 году. Там одержал 4 победы. После этого на руках Василия Ломаченко появились две татуировки олимпийских колец, а на торсе – портрет отца – человека, без которого Ломаченко не добился бы успеха.



Татуировка Василия Ломаченко / фото Getty Images

В октябре 2012 года Ломаченко официально закончил выступления на любительском ринге. К тому времени он провел 396 боев, в которых потерпел лишь одно поражение. Он вместе с другими призерами Олимпийских игр подписали контракт с WSB и перешли в полупрофессиональный бокс, в клуб "Украинские атаманы". И после окончания сезона решил перейти в профессионалы.

Путь к чемпионству в профессионалах

Первым соперником Ломаченко стал мексиканец Хосе Рамирес. Бой состоялся 12 октября 2013 года и закончился досрочной победой украинца.

Ломаченко стремился на профессиональном ринге завоевать чемпионские пояса. И такой шанс он получил уже во втором бою. Его соперником стал Орландо Салидо, перед тем завоевавший титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок между ними прошел 1 марта 2014 года. Мексиканец вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За все 12 раундов Салидо нанес 39 ударов ниже пояса, однако рефери никак не отреагировал на нарушение правил.

Это больше всего удивило Ломаченко, не привыкшего к таким методам соперника. Но даже в этом бою украинец проявил себя: он не сдался под натиском мексиканца и наносил точные удары в лицо к финальному гонгу. В результате украинец проиграл раздельным решением судей.

Ломаченко упустил возможность установить рекорд – уже во втором бою на профессиональном ринге выиграть чемпионский пояс. При этом после боя пояс чемпиона по версии WBO стал вакантным. Ведь Салидо во время взвешивания превысил предел веса.

Василий Ломаченко – Салидо: видео боя

Дальше у настойчивого борца были только триумфальные поединки. В бою с известным боксером Гарри Расселом Василий Ломаченко таки достиг желаемого – выиграл титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе.

Впоследствии украинец сошелся на ринге с Чонлатарном Пирийяпиньо, Гамальером Родригесом, Ромуло Коасичей, Романом Мартинесом, Николасом Уолтерсом, Джейсоном Сосой, Мигелем Марриагой, Гильермо Ригондо.

После этого Ломаченко решил подняться в весовой категории. И начал выступать в легком весе (до 61,23 килограмма). В бою против Хорхе Линареса он завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super и The Ring в легком весе. Дальше его соперником стал Хосе Педраса. Ломаченко победил и добавил в свой актив еще и пояс WBO в легком весе. Следующий соперник – Энтони Кролла – продержался в ринге с Ломаченко лишь четыре раунда. А Люк Кэмбелл хоть и боксировал все 12 раундов, но победить Ломаченко не смог. Так украинец получил еще и вакантный титул WBC.

Правда после этого в WBC решили "наградить" Ломаченко званием "франчайзингового" чемпиона. А "обычным" чемпионом впоследствии стал Дэвин Хэйни.

Ломаченко потерял все

В 2020 году Василий Ломаченко потерял все чемпионские пояса в бою против американца Теофимо Лопеса.

Бой между Ломаченко и Лопесом прошел в ночь с 17 на 18 октября. На кону было звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко на этот бой выставил свои три чемпионских пояса, Лопес – единственный, которым владел.

Бой длился все 12 раундов, а Лопес победил решением судей. Этот бой также получил звание апсет года, потому что Лопес перед боем не был фаворитом.

Как это было Ломаченко – Лопес: эффектная развязка боя – видео

После этого боя много говорилось о возможном реванше. Но соответствующий пункт не прописан в контракте боксеров на первый бой. Вероятный реванш Ломаченко – Лопес входил в один из самых ожидаемых боев в 2021 году, но так и не состоялся. Лопес в 2021-м потерял все свои пояса в бою против Джорджа Камбососа.

Второй шанс

После поражения Лопеса Ломаченко оказался без чемпионских поясов. И уже не мог ставить свои условия по поводу будущих соперников. Так что ему снова пришлось начинать путь к чемпионским боям.

Первым соперником стал японец Масайоши Накатано. Ломаченко победил техническим нокаутом в девятом раунде.

После этого провел бой против Ричарда Комми. Именно он мог быть соперником Ломаченко в чемпионском бою, но тогда проиграл титул IBF Лопесу, победившему украинца. Проиграл Комми и Ломаченко решением судей.

После этого поражения была речь о том, что Ломаченко может провести сражение против Камбососа, который был абсолютным чемпионом мира. Но помехой такого боя стало полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Тогда украинцам, и Ломаченко, в частности, было не до бокса.

После этого свой следующий бой Ломаченко провел уже 29 октября 2022 против проспекта Джемейна Ортиса. Бой длился все 12 раундов и закончился победой Ломаченко единогласным решением судей.

20 мая 2023 года Ломаченко проведет бой против Дэвина Хейни. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Скандалы с Василием Ломаченко

Если спортивная составляющая биографии Ломаченко не вызывает вопроса, то его поведение вне ринга не столь однозначно.

Именно Ломаченко – украинский спортсмен с наибольшим количеством подписчиков в инстаграме. Поэтому имеет как немалое влияние на своих поклонников, так и через соцсеть может доносить определенные "мессиджи".

На службе пророссийских пропагандистов

Ломаченко является активным сторонником УПЦ МП. Он служил на богослужениях и активно использовался в пропагандистских материалах. И если религиозная принадлежность Ломаченко не так важна, то вот российская пропаганда, которую он "нес", имеет значение.

Подробнее На карандаше у спецслужб: как московские попы довели Ломаченко до статуса госпредателя

Например, в январе 2020 года Ломаченко опубликовал видео, на котором были изображены российские спецназовцы. А в самом видео есть благодарность "вежливым людям". Именно так в России называют российских военных, которые без опознавательных знаков совершили захват Крыма.

Он принял участие в съемках документального фильма, в котором также снялись и российские спортсмены. Фильм был снят российским мужским монастырем в селе Корсунь в Орловской области (Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь) и Киево-Печерской лаврой, которая тогда была под управлением УПЦ МП. Ломаченко в фильме рассказывает, что у него много друзей в России, и он не может с ними прекратить общаться. А россиян и украинцев называет "одним народом". Этот фильм был опубликован в мае 2020 года.

За свои пропагандистские посты в соцсетях Ломаченко получил немалую волну критики от украинцев. В том числе – и за флаг, с которым он вышел на ринг после боя с Комми. До этого Ломаченко постоянно выходил с украинским флагом, но на этот раз – с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского. Такой поступок вызвал неоднозначную реакцию болельщиков.



Василий Ломаченко с флагом Белгород-Днестровского / Фото Sky Sports

Впоследствии в инстаграмме Ломаченко появилось видео телеканала "Спас", принадлежащего Московской патриархии. На архивном ролике российский рок-музыкант и поэт Петр Мамонов прочел свое стихотворение. Дело в том, что российского деятеля внесли в базу "Миротворец" из-за визитов на полуостров и отрицания российской агрессии в отношении Украины.

Когда в Украинской православной церкве Московского патриархата начали появиться проблемы из-за своих связей с Россией (российские паспорта в духовенства, предатели и перебежчики среди священников, активная пропаганда "русского мира"), то Ломаченко активно стал "на защиту" УПЦ МП.

К теме Ломаченко стал рупором УПЦ МП: опубликовал видео о "демонстративном унижении" от Зеленского

В его соцсетях немало постов, посвященных этой тематике (обычно видео от так называемого "Союза православных журналистов", который является рупором все той же УПЦ МП). В том числе в таких постах звучат обвинения в сторону Украины (в одном из постов Украину сравнивают с нацистской Германией ), полностью соответствующих российской пропаганде. Еще часть постов на религиозную тематику – видео с российскими священниками.

Все это привело к тому, что страница Ломаченко в инстаграме недоступна для просмотра в Украине.

Ломаченко в терробороне

Вместе с тем, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Ломаченко вступил в ряды местной терробороны в Белгород-Днестровском. Участия в боях он не принимал.



Василий Ломаченко во время пребывания в терробороне

При этом что Ломаченко в то время находился в Греции, поэтому довольно долго добирался в Украину, ведь авиасообщения в то время не было.

После скандала с флагом на бою с Комми, на бой с Ортисом Ломаченко уже вышел в халате, на котором был и украинский флаг, и флаг Белгород-Днестровского. Поэтому критика в соцсетях на него подействовала.

Топ-10 нокаутов в карьере Василия Ломаченко

Вашему вниманию видео лучших 10 нокаутов за всю карьеру Василия Ломаченко.