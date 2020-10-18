Американский боксер Теофимо Лопес 18 октября нанес второе поражение украинцу Василию Ломаченко. 23-летний Лопес выиграл решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

На протяжении всего поединка боксеры не спешили идти в открытый обмен ударами, пишет 24 канал. И только последние раунды стали настоящим наслаждением.

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В финальном раунде оба боксера стремились вырвать досрочную победу. Лопес хотел выключить свет в глазах Ломаченко, ведь пообещал это до боя.

Василий спасал проигранный бой. Только нокаут мог позволить украинцу одержать победу. В итоге зрители смогли увидеть эффектную развязку, где оба боксера ушли в открытый размен ударами.