Очередной скандал для Ломаченко

Ломаченко опубликовал в своем инстаграме фрагмент передачи телеканала "Спас", принадлежащий Московской Патриархии. На архивном видео российский рок-музыкант и поэт Петр Мамонов прочитал свое стихотворение.

Кстати Измена отменяется: Ломаченко озадачил фанатов флагом после победы над Комми

Дело в том, что в 2020-м Мамонову был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года за нарушение порядка въезда в аннексированный Россией Крым.

В 2017 году его внесли в базу "Миротворец" из-за визитов на полуостров и отрицания российской агрессии в отношении Украины. В апреле 2014 года на вопрос об аннексии Крыма он ответил, что Россия "вырвала, и дело правильное".

Видео фрагмента

Отпраздновал победу с флагом родного города

  • Василий Ломаченко победил ганского боксера Ричарда Комми и стал обладателем титула WBO Inter-Continental.
  • Украинец мог одержать досрочную победу и нокаутировать ганца. Однако Василий не стал добивать ганца, поскольку ему было его жалко.
  • После победы Ломаченко появился в ринге с флагом, однако не привычным для последних боев сине-желтым. Стяг, которым укутался украинец напоминал флаг Испании.
  • Оказалось, что Василий праздновал победу с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского, что в Одесской области.
  • Такой поступок вызвал неоднозначную реакцию болельщиков.