Усик получил ужасное рассечение: Хирн намекнул на перенос реванша с Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда стороны начнутся переговоры по второму бою между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Реванш может состояться весной 2022 года из-за рассечения украинца.

Хирн: Думаю, что реванш состоится в марте или апреле

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил, что у него уже есть запланирована встреча с Александром Красюком, представляющем команду украинского боксера. По словам Хирна, реванш между Александром Усиком и Джошуа состоится не раньше марта 2022 года.

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Украинец получил серьезное рассечение, которое может ему помешать начать подготовку прямо сейчас. По мнению британского промоутера, команда Усика вряд ли активно будет работать до декабря.

У меня есть запланирована встреча с Александром Красюком, которая состоится в конце октября, как только все устаканится. Я думаю, что реванш состоится в марте или апреле. Усик получил ужасное рассечение. Я уверен, что они пойдут в отпуск. Так что команда Усика вряд ли активно будет работать до декабря, а уже потом мы начнем строить планы,

– заявил Эдди Хирн.

Хирн добавил, что Джошуа однозначно выйдет на ринг против Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта. 31-летний Энтони всегда сражается с сильнейшими соперниками и не собирается сходить с этого пути. Однако сейчас в голове боксера из Великобритании лишь один соперник – Александр Усик.

Реванш не за горами