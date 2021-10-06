Хірн: Думаю, що реванш відбудеться у березні або квітні

Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, заявив, що у нього вже є запланована зустріч з Олександром Красюком, який представляє команду українського боксера. За словами Хірна, реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться не раніше березня 2022 року.

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Українець отримав серйозне розсічення, яке може йому завадити розпочати підготовку прямо зараз. На думку британського промоутера, команда Усика навряд чи буде активно працювати до грудня.

У мене є запланована зустріч з Олександром Красюком, яка відбудеться в кінці жовтня, як тільки все устаканиться. Я думаю, що реванш відбудеться в березні або квітні. Усик отримав жахливе розсічення. Я впевнений, що вони підуть у відпустку. Так що команда Усика навряд чи буде активно працювати до грудня, а вже потім ми почнемо будувати плани,

– заявив Едді Хірн.

Хірн додав, що Джошуа однозначно вийде на ринг проти Тайсона Ф'юрі, Деонтея Уайлдера та Ділліана Уайта. 31-річний Ентоні завжди б'ється із найсильнішими суперниками та не збирається сходити з цього шляху. Однак зараз у голові боксера з Великої Британії лише один суперник – Олександр Усик.

Наслідки бою! Обом боксерам добряче дісталось. Усик отримав серйозне розсічення над бровою, яке йому зашивали прямо у роздягальні. Джошуа боксував в останніх раундах із одним зрячим оком. Інше закрило через гематому. Після бою Ентоні госпіталізували у лікарню із підозрою на перелом у черепі.

Реванш не за горами