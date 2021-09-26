Мужеству Усика можно лишь позавидовать

Александр Усик вернул в Украину чемпионские титулы. Оба боксера не жалели друг друга, а последствия поединка остались на их лице. Уже во время поединка мощные комбинации украинца привели к первым проблемам у британца.

Интересно Усик хотел бы провести реванш с Джошуа в Украине

В конце поединка у Джошуа возникли проблемы с правым глазом – из-за гематомы глаз просто закрывался. В интервью Энтони заявил, что боксировал после девятого раунда лишь с одним зрячим глазом.

Но и у Усика кровь выступила на лице из-за рассечения. Украинец сразу после завершения боя не поехал в больницу. Александр решил воспользоваться медицинской помощью прямо в раздевалке.

Бой длился все 12 раундов. Усик праздновал победу по единогласному решению судей. Украинский боксер отобрал у Энтони чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Усик со спокойным лицом записывал обращение к фанатам. В тот момент медики накладывали швы на лицо украинского боксера. Сложилось впечатление, что Александр вообще не испытывал боль. После поединка с Джошуа на лице украинца по меньшей мере восемь швов.



Усику зашили бровь прямо в раздевалке / Фото из телеграма USYK 17

Боксеры тепло поздравили друг друга в подтрибунном помещении и сделали еще одно фото на память.



Усик и Джошуа после боя в Лондоне / Фото из twitter.com/MatchroomBoxing