Хирн: Это выглядело не очень хорошо

Александр Усик хорошо избил лицо Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы. После поединка боксер из Великобритании был госпитализирован в больницу.

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Уже после девятого раунда над глазом Джошуа образовалась гематома, которая его закрыла. В чемпионских раундах Энтони видел только одним глазом. Об этом он заявил в интервью после поединка.

По словам британского промоутера Эдди Хирна, после боя Джошуа был доставлен в одну из местных больниц, где Энтони ждало медицинское обследование. У Энтони есть подозрение на перелом в черепе.

Он отправился в больницу. Не знаю, сломал ли он глазницу, но это выглядело не очень хорошо. Он сказал мне, что не может видеть после девятого раунда. Он выглядит так, словно сила покинула его, бак был пуст, и только сердце удерживало его на ногах в 12-м раунде,

– рассказал промоутер.

Усику тоже досталось. После ударов Энтони на лице украинца появилось рассечение брови. Александр не встал ехать в больницу, а попросил медиков наложить швы прямо в раздевалке.

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