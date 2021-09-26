Хирн: Это выглядело не очень хорошо
Александр Усик хорошо избил лицо Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы. После поединка боксер из Великобритании был госпитализирован в больницу.
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Уже после девятого раунда над глазом Джошуа образовалась гематома, которая его закрыла. В чемпионских раундах Энтони видел только одним глазом. Об этом он заявил в интервью после поединка.
По словам британского промоутера Эдди Хирна, после боя Джошуа был доставлен в одну из местных больниц, где Энтони ждало медицинское обследование. У Энтони есть подозрение на перелом в черепе.
Он отправился в больницу. Не знаю, сломал ли он глазницу, но это выглядело не очень хорошо. Он сказал мне, что не может видеть после девятого раунда. Он выглядит так, словно сила покинула его, бак был пуст, и только сердце удерживало его на ногах в 12-м раунде,
– рассказал промоутер.
Усику тоже досталось. После ударов Энтони на лице украинца появилось рассечение брови. Александр не встал ехать в больницу, а попросил медиков наложить швы прямо в раздевалке.
Усик уничтожил Джошуа в Лондоне
- Усик победил Джошуа по судейским запискам в 12-раундовом бою. Хотя бой мог закончиться еще хуже для британца. Александр набросился в последнем раунде добивать Энтони, который даже оперся на канаты. Только финальный гонг, прозвучавший на 5 секунд раньше, спас британского боксера.
- Титулы возвращаются в Украину. После боя Джошуа заговорил о реванше, а Усик не против снова выйти в один ринг с британцем. Но уже в Украине.