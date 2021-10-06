Ломаченко второй раз в 2021 году выйдет на ринг

Василий Ломаченко и Ричард Комми уже якобы договорились о поединке. Боксеры выйдут на ринг 11 декабря 2021 года на Maddison Square Garden в Нью-Йорке.

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Их бой возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. Это будет второй бой украинца в 2021 году. В своем последнем поединке Василий победил японца Масайоши Накатани. Украинец техническим нокаутом в девятом раунде повалил японца на ринг. Комми же выходил на ринг в феврале, нокаутировав доминиканца Джексона Маринеса в шестом раунде.

Кто такой Ричард Комми?

34-летний боксер из Ганы, который имеет в своем активе 30 побед (27 с которых были нокаутом) и три поражения. В 2019 году проиграл Лопесу, отдав американцу титул IBF, который он получил в том же году после победы над россиянином Ису Чаниевым.

Ломаченко и Комми имеют в пассиве поражение от Теофимо Лопесу. Украинский боксер хотел провести бой-реванш против американца, но сторона соперника дала "заднюю". Теперь украинская команда надеется, что победа над Комми будет шагом к потенциальному реваншу Ломаченко с Лопесом.