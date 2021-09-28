Усик обрадовался реваншу в контракте

Александр Усик в хорошем настроении и с четырьмя чемпионскими титулами вернулся в Украину. Украинскому боксеру удалось сломать все прогнозы экспертов, которые отдавали победу британцу.

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По условиям контракта, если Джошуа терпит поражение в первом поединке, то у британца будет возможность провести реванш. Что и произошло. Усик единогласным решением судей стал победителем поединка. Теперь британский боксер и его команда изо всех сил будет пытаться устроить второй поединок с непобедимым украинцем.

Промоутер Александр Красюк рассказал о реванше Энтони с Александром. По его словам, после подписания соглашения первого боя Усик обрадовался, что сможет побить Энтони дважды, мило назвав британца Антоха.

Реванш у нас был прописан в контракте. Александр обрадовался и сказал: "Фух, класс! Побью Антоху дважды",

– рассказал промоутер.

Красюк: Хотим, чтобы в Украине происходили события такого масштаба

Усик после поединка заговорил, что готов провести второй бой с Джошуа, но уже в своей родной Украине. Александр хочет выйти на ринг в Киеве на НСК "Олимпийский".

Красюк заверил, что есть нюансы, но будет сделано все, чтобы решить и провести такой бешеный бой в Украине.

У нас есть ограничения по времени, в рамках которых должен состояться реванш. И те даты, февраль – март, это действительно так. Мы хотим, чтобы в Украине происходили события такого масштаба. Есть нюансы, но мы хотим популяризировать спорт в Украине,

– заявил Красюк.