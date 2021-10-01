Джошуа: Мы сделаем это еще раз?
Джошуа еще до объявления результатов боя заговорил о реванше. Британский боксер уже знал, что проиграл Александру Усику. Об этом теперь уже бывший чемпион заявил украинцу прямо на ринге.
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На официальном ютуб-канале промоутерской компании Matchroom Boxing появилось видео первого разговора между боксерами после завершения боя. Александр подошел к Энтони поблагодарить за поединок. Британец сидел в своем углу и до сих пор отходил от мощных ударов украинца.
Джошуа воспользовался возможностью и намекнул Усику о реванше. В ответ Александр просто поблагодарил соперника за горячий и интересный поединок.
Мы сделаем это еще раз? Теперь я знаю, как тебя побить. Спасибо,
– сказал британский боксер.
Первый разговор Джошуа и Усика после боя: видео
- Усик едва не добил Джошуа в последнем 12-м раунде. Украинец мощной комбинацией ударов положил соперника на канаты. Только финальный гонг спас британца от нокаута. Энтони сильно досталось, но и украинец получил не меньше. Усик победил единогласным решением судей.
- Александр и его команда согласны на реванш, но он должен состояться в Украине. Промоутер Эдди Хирн сначала заявил, что такой вариант маловероятен. Но впоследствии рассказал, что у киевлян таки есть шанс увидеть воочию второй бой между Усиком и Джошуа.