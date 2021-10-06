Хирн: Думаю, что реванш состоится в марте или апреле
Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил, что у него уже есть запланирована встреча с Александром Красюком, представляющем команду украинского боксера. По словам Хирна, реванш между Александром Усиком и Джошуа состоится не раньше марта 2022 года.
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Украинец получил серьезное рассечение, которое может ему помешать начать подготовку прямо сейчас. По мнению британского промоутера, команда Усика вряд ли активно будет работать до декабря.
У меня есть запланирована встреча с Александром Красюком, которая состоится в конце октября, как только все устаканится. Я думаю, что реванш состоится в марте или апреле. Усик получил ужасное рассечение. Я уверен, что они пойдут в отпуск. Так что команда Усика вряд ли активно будет работать до декабря, а уже потом мы начнем строить планы,
– заявил Эдди Хирн.
Хирн добавил, что Джошуа однозначно выйдет на ринг против Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта. 31-летний Энтони всегда сражается с сильнейшими соперниками и не собирается сходить с этого пути. Однако сейчас в голове боксера из Великобритании лишь один соперник – Александр Усик.
Реванш не за горами
- Сразу после поражения в первом 12-раундовом поединке Джошуа заговорил о реванше с украинцем. Он намекнул Усику об этом еще на ринге до объявления судейских записок в первом поединке. Напомним, что Усик единогласным решением судей одержал победу, отобрав чемпионские титулы в Джошуа.
- Александр не против второй раз выйти на ринг против британца, но на этот раз хочет, чтобы шоу было организовано в Украине.
- Хирн заявил, что такой вариант маловероятен, но впоследствии все же изменил свое мнение, добавив, что киевляне таки имеют шанс увидеть горячий реванш.
- Промоутер Александр Красюк рассказал, что после подписания соглашения первого боя Усик обрадовался, что сможет побить Энтони дважды, мило назвав британца Антоха.