28 июля ультрас киевского "Динамо" собрался возле клубного стадиона столичного клуба, где находился новый главный тренер команды Мирча Луческу.

На стадионе состоялся товарищеский матч юношеской команды киевлян. Во время выезда со стадиона кортежа президента "Динамо" Игоря Суркиса, фанаты скандировали: "Суркисы - позор "Динамо", сообщает Instagram-страница brutfootball.

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На этом поединке присутствовал новый тренер киевлян Мирча Луческу. Перед этим румын возложил цветы к памятнику Лобановскому.

Во время матча фанаты кричали фразу: "Уй***вай отсюда", а также жгли файеры.

Видео протеста ультрас "Динамо" (18+, нецензурная лексика)

Луческу хотел уйти из "Динамо"

Мирча Луческу едва не покинул "Динамо" на четвертый день после подписания контракта. Стороны заключили соглашение на 2 года.

27-го июля румынские СМИ сообщили, что Луческу подал в отставку из-за давления болельщиков "Динамо".

Впоследствии Игорь Суркис сообщил, что Луческу остается в "Динамо". Столичный клуб опубликовал переписку Суркиса с Луческу, где он действительно говорил об отставке.