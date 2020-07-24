Президенту киевского "Динамо" Игоря Суркиса во время дружеского общения фанаты клуба указали, что лучше Валерию Лобановскому не видеть того, что сейчас происходит, и завязали глаза памятника у входа на клубный стадион.

Когда Суркису напомнили, что Луческу скоро исполнится 75, он привел пример Валерия Лобановского. Об этом сообщает "Главком".

Смотрите также: "Я вх**рыл в клуб полтора миллиарда" Суркис имел жесткий разговор с ультрас "Динамо" из-за Луческу

"Когда я его брал сюда в 1995-м, мне все вокруг говорили, что это уже ни на что не способен памятник. Мол, после Арабских Эмиратов еле ходит. Мой брат был против назначения Лобановского и я его убедил, что Валерия Васильевича надо брать. Затем мы играли в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов", – сказал Игорь Суркис.



Фанаты завязали глаза памятнике Валерию Лобановскому / Фото: "Главком"

Что известно о назначении Луческу в Динамо: главное