Лучше ему это не видеть: ультрас завязали памятнике Лобановскому глаза – фото
Президенту киевского "Динамо" Игоря Суркиса во время дружеского общения фанаты клуба указали, что лучше Валерию Лобановскому не видеть того, что сейчас происходит, и завязали глаза памятника у входа на клубный стадион.
Когда Суркису напомнили, что Луческу скоро исполнится 75, он привел пример Валерия Лобановского. Об этом сообщает "Главком".
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"Когда я его брал сюда в 1995-м, мне все вокруг говорили, что это уже ни на что не способен памятник. Мол, после Арабских Эмиратов еле ходит. Мой брат был против назначения Лобановского и я его убедил, что Валерия Васильевича надо брать. Затем мы играли в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов", – сказал Игорь Суркис.
Фанаты завязали глаза памятнике Валерию Лобановскому / Фото: "Главком"
Что известно о назначении Луческу в Динамо: главное
- Румынский тренер Мирча Луческу официально возглавил киевское "Динамо". Он начнет тренировать столичный клуб с сезона 2020/2021.
- Контракт между специалистом и командой заключен на два года. Впрочем, в нем есть пункт, который позволяет продлить договор еще на один год.
- Сам "Мистер", как его называют в футбольном мире, признался, что очень скучал по Украине и мечтал сюда вернуться. Мол, здесь у него есть большая привязанность болельщиков.
- Впрочем ультрасы столичного клуба таким назначением, похоже, недовольны. Их не устраивает прошлое румынского специалиста, а именно 12 лет в донецком "Шахтере". Болельщики даже анонсировали акцию протеста.